TP.HCM khảo sát ý kiến người dân về tuyến metro số 4 dài 45 km

Metro số 4 TP.HCM dự kiến có 2 depot, 31 nhà ga

Nhiều phường, xã tại TP.HCM đang niêm yết hồ sơ, lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án tuyến và vị trí các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 4 (metro số 4, đoạn Đông Thạnh - Hiệp Phước ). Thời gian niêm yết và lấy ý kiến kéo dài 20 ngày, từ ngày 30.9 đến hết ngày 20.10.2026.

Hồ sơ tham vấn gồm báo cáo phương án tuyến, vị trí công trình và phiếu khảo sát ý kiến do Tập đoàn Sovico cung cấp.

Các phường, xã TP.HCM đang được lấy ý kiến gồm: xã Đông Thạnh, phường Thới An, phường An Phú Đông, phường Gò Vấp, phường An Nhơn, phường Hạnh Thông, phường Tân Sơn, phường Tân Sơn Hòa, phường Tân Sơn Nhất, phường Đức Nhuận, phường Phú Nhuận, phường Cầu Kiệu, phường Tân Định, phường Xuân Hòa, phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường Cầu Ông Lãnh, phường Khánh Hội, phường Tân Hưng, xã Nhà Bè và xã Hiệp Phước.

Tài liệu tham vấn cho thấy metro số 4 là một phần trong kế hoạch phát triển mạng lưới vận tải công cộng khối lượng lớn của thành phố theo Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Theo phương án đang được lấy ý kiến, metro số 4 được xây dựng đường đôi, khổ đường ray 1.435 mm, điện khí hóa, với chiều dài tuyến chính khoảng 45 km.

Trong đó, khoảng 20,7 km đi ngầm và 24,3 km đi trên cao. Tốc độ thiết kế tối đa 120 km/giờ đối với đoạn trên cao và 90 km/giờ đối với đoạn đi ngầm. Toàn tuyến dự kiến có 31 nhà ga, gồm 15 ga ngầm và 16 ga trên cao.

Dự án cũng bố trí 2 depot. Điểm đầu của tuyến tại depot Đông Thạnh (xã Đông Thạnh) rộng khoảng 23,4 ha. Điểm cuối tại depot Hiệp Phước (xã Hiệp Phước) rộng khoảng 17,2 ha.

Kết nối sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực Bến Thành đến Hiệp Phước

Một trong những vai trò đáng chú ý của metro số 4 là hình thành tuyến đường sắt đô thị xuyên tâm theo trục bắc - nam TP.HCM. Từ khu vực Đông Thạnh, tuyến hướng về khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đi qua trung tâm TP.HCM (khu vực Bến Thành) trước khi tiếp tục về phía nam và kết thúc tại Hiệp Phước.

Theo tài liệu tham vấn, tuyến metro này cũng được định hướng kết nối, trung chuyển với hầu hết các tuyến đường sắt đô thị khác trong mạng lưới quy hoạch của TP.HCM như metro số 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và tuyến LRT số 1.

Dự kiến dự án khởi công trong quý 1 hoặc quý 2/2027 và đưa vào khai thác theo lộ trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khi hoàn thành, tuyến metro số 4 được kỳ vọng trở thành trục giao thông công cộng xuyên tâm quan trọng của TP.HCM, góp phần giảm áp lực giao thông đường bộ, đồng thời tạo điều kiện phát triển đô thị theo mô hình TOD quanh các nhà ga.