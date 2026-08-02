2027 khởi công tuyến metro đầu tiên ở khu Nam TP.HCM, xuyên lòng đất tới trung tâm

Theo phương án đề xuất, tuyến metro số 4 TP.HCM dài khoảng 43 km (18,2 km đi ngầm và 24,8 km đi trên cao), qua 22 phường, xã, kết nối từ ga Cầu Sáng (xã Đông Thạnh) đến ga Hiệp Phước (xã Hiệp Phước).

Hướng tuyến dự kiến của metro số 4 TP.HCM với 30 nhà ga

Đây là một trong những tuyến metro giữ vai trò kết nối xuyên tâm quan trọng, nối khu vực cửa ngõ Tây Bắc với trung tâm TP.HCM và khu vực phía nam, đồng thời đi qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Về hướng tuyến, metro số 4 dự kiến bắt đầu từ ga Cầu Sáng, đi theo đường Hà Huy Giáp, Nguyễn Oanh, Trường Sơn, Nguyễn Văn Trỗi, Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Đề Thám, vượt sông Bến Nghé sang Khánh Hội, sau đó tiếp tục theo Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Tạo đến khu vực Hiệp Phước.

Tuyến sẽ vượt sông Vàm Thuật, đi dọc đường Hà Huy Giáp và Nguyễn Oanh. Riêng ga Ngã Tư Ga được nghiên cứu bố trí phía tây cầu vượt hiện hữu, kết hợp cầu đi bộ nhằm tối ưu chi phí đầu tư.

Toàn tuyến dự kiến bố trí 30 nhà ga, gồm 13 ga ngầm, 17 ga trên cao và 11 ga trung chuyển. Trong đó, đoạn từ ga Cầu Sáng đến ga An Nhơn dài khoảng 9,7 km được đề xuất đi trên cao với 7 nhà ga, do khu vực phía bắc TP.HCM còn nhiều quỹ đất, mật độ xây dựng thấp và lộ giới quy hoạch rộng từ 30 - 40m.

Hướng tuyến metro số 4 đi qua khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Trong khi đó, đoạn từ ga An Nhơn đến ga Mai Văn Ngọc dài khoảng 6,3 km được đề xuất đi ngầm. Theo đơn vị nghiên cứu, khu vực này tập trung nhiều công trình quan trọng như sân bay Tân Sơn Nhất, bệnh viện, trung tâm thương mại, mật độ xây dựng cao và lưu lượng giao thông lớn nên phương án đi ngầm sẽ phù hợp hơn.

Ngoài ra, tuyến được đề xuất đi ngầm theo các trục Nguyễn Văn Trỗi - Hai Bà Trưng - Pasteur - Lê Lợi - Đề Thám - Khánh Hội - Nguyễn Hữu Thọ, đồng thời kết nối với ga Bến Thành và tận dụng không gian ngầm đã được xây dựng khi thực hiện metro số 1.

Từ ga Nguyễn Văn Linh đến ga Bà Chiêm dài khoảng 8 km, tuyến tiếp tục đi theo trục Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo với khoảng 6 nhà ga. Theo nghiên cứu, đoạn đầu vẫn đi ngầm để phục vụ khu đô thị hiện hữu, sau ga Rạch Đỉa tuyến sẽ chuyển dần lên cao nhờ điều kiện mặt bằng và dải phân cách thuận lợi.

Đoạn cuối từ ga Bà Chiêm đến ga Hiệp Phước dài khoảng 9,3 km tiếp tục đi trên cao dọc đường Nguyễn Văn Tạo và các tuyến quy hoạch.

Hướng tuyến metro số 4 ở khu vực phía Nam TP.HCM

Metro số 4 dự kiến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường sắt đô thị hiện đại, sử dụng đường đôi khổ tiêu chuẩn 1.435mm, điện khí hóa, với tốc độ thiết kế tối đa 120 km/giờ đối với đoạn trên cao và 90km/giờ đối với đoạn đi ngầm.

Dự kiến dự án sẽ khởi công trong quý 1 hoặc quý 2/2027 và đưa vào khai thác theo lộ trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khi hoàn thành, tuyến metro số 4 được kỳ vọng sẽ trở thành trục giao thông công cộng xuyên tâm quan trọng của TP.HCM, kết nối khu vực cửa ngõ Tây Bắc với trung tâm và khu Nam thành phố, đồng thời liên thông với sân bay Tân Sơn Nhất, hệ thống metro hiện hữu và các khu đô thị, cảng biển lớn.



