TP.HCM giao doanh nghiệp nghiên cứu kéo metro số 2 tới Khu đô thị Tây Bắc

Tuyến đường sắt đô thị số 2 và Tuyến số 2S có quy mô chiều dài toàn tuyến khoảng 100 km. Trong đó, tuyến số 2 kết nối từ Long Trường đến Bình Mỹ, tổng chiều dài khoảng 51,5 km, (13,1 km đi ngầm và 38,4 km đi trên cao).

Nhánh 2S kết nối từ Thủ Thiêm đến Khu đô thị Tây Bắc, chiều dài tuyến khoảng 48 km (19,2 km đi ngầm và 28,8 km đi trên cao), trong đó sử dụng chung ray với tuyến đường sắt đô thị số 2 khoảng 28,2 km và 16,9 km đi riêng.

Phối cảnh tuyến metro số 2 TP.HCM ẢNH: MAUR

Theo nội dung giải trình, bổ sung trong quá trình đề xuất của nhà đầu tư, Liên danh Him Lam - Việt Thiên Hà - VRCC (Viet Him Lam) bày tỏ rất quan tâm về việc triển khai và thực hiện các dự án đường sắt đô thị của TP.HCM, đặc biệt là tuyến số 2 (đoạn Tham Lương - An Hạ) và tuyến số 25 (An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc).

Thời gian qua, Viet Him Lam đã khẩn trương cùng với các Công ty tư vấn tích cực triển khai các công việc như khảo sát, nghiên cứu đề xuất đầu tư cho các đoạn tuyến này.

Trong văn bản góp ý gửi Sở Tài chính trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị cùng Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị TP.HCM và các địa phương đều thống nhất chủ trương giao Liên danh Him Lam - Việt Thiên Hà khảo sát, nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 2 dự án trên, kết hợp với nghiên cứu TOD dọc tuyến.

Cụm dự án này sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tạo động lực phát triển khu vực Tây Bắc thành phố và phù hợp quy hoạch phát triển hệ thống giao thông đường sắt đô thị tại TP.HCM.

Sở Xây dựng cũng ủng hộ doanh nghiệp nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT. Sở đánh giá việc triển khai phù hợp với định hướng phát triển, góp phần huy động hiệu quả nguồn lực trong khu vực tư nhân và thúc đẩy tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt đô thị.

Từ những ý kiến tham mưu trên, UBND TP.HCM đã quyết định chấp thuận giao Công ty TNHH Viet Him Lam lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Tham Lương - An Hạ) và Tuyến số 2S (đoạn An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Thời gian hoàn thành trong vòng 6 tháng. Trường hợp Báo cáo nghiên cứu khả thi không được cấp có thẩm quyền phê duyệt sau khi thẩm định; hoặc quá thời hạn nêu trên mà Công ty TNHH Viet Him Lam không hoàn thành việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; hoặc thành phố quyết định triển khai dự án bằng nguồn vốn hoặc hình thức đầu tư khác do yêu cầu cấp bách hoặc điều kiện thực tiễn, công ty tự chịu toàn bộ chi phí đã thực hiện, không yêu cầu thành phố hoàn trả.

Đồng thời, có trách nhiệm bàn giao đầy đủ sản phẩm nghiên cứu cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị để phục vụ công tác quản lý nhà nước, tham khảo và khai thác theo quy định.



