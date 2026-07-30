Từ TP.HCM đi sân bay Long Thành thế nào?

Hành lang đường bộ sẵn sàng

Theo Cục Hàng không VN, phương án tổ chức khai thác đại công trình Cảng hành không quốc tế (CHKQT) Long Thành giai đoạn 1 là kết quả của quá trình xây dựng, rà soát, trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ nhiều đơn vị liên quan. ACV đã chốt phương án chuyển đổi theo 3 bước, gắn liền với các chu kỳ lịch bay quốc tế.

Cụ thể, bước 1, từ khi khai thác thương mại đến hết lịch bay mùa đông 2026 (từ 1.12.2026 - 27.3.2027): Khuyến khích các hãng hàng không khai thác các đường bay quốc tế (bao gồm vận tải hàng hóa) tại CHKQT Long Thành theo nhu cầu của hãng hàng không. Hiện Vietnam Airlines đề xuất khai thác 4 đường bay quốc tế tại Long Thành sau khi đi vào hoạt động, gồm: TP.HCM đi các sân bay quốc tế Đại Hưng (Bắc Kinh, Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Bạch Vân (Quảng Châu, Trung Quốc), Manila (Philippines).

Lược đồ các tuyến đường từ TP.HCM đến sân bay Long Thành ngay khi đưa vào khai thác Đồ họa: Tấn Đạt

Bước 2, lịch bay mùa hè 2027 (từ 28.3.2027 - 29.10.2027): Khai thác toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài (bao gồm vận tải hàng hóa) tại CHKQT Long Thành. Cụ thể, toàn bộ đường bay quốc tế đến Đông Á, Tây Á, châu Đại Dương, châu Âu cùng tất cả chuyến bay chở hàng sẽ được chuyển sang Long Thành. Riêng các đường bay đến Đông Nam Á dự kiến được phân bổ khoảng 55% tại Long Thành và 45% tại Tân Sơn Nhất. ACV hướng tới mục tiêu đạt tới công suất 50%.

Bước 3, lịch bay mùa đông 2027 (từ 30.10.2027 - 25.3.2028): Khai thác toàn bộ các chuyến bay quốc tế còn lại (trừ các chặng ngắn dưới 1.000 km của các hãng hàng không VN khai thác).

Nhìn chung, từ sau tháng 3.2027, sẽ có số lượng người dân và du khách tại khu vực Đông Nam bộ bắt đầu di chuyển đến siêu sân bay mới. Phương thức di chuyển lúc này phụ thuộc hoàn toàn vào đường bộ.

Phối cảnh nhà ga sân bay Long Thành sắp chính thức khai thác thương mại ẢNH: ACV

Đối với hành khách xuất phát từ trung tâm TP.HCM, xe chạy qua Đường hầm sông Sài Gòn hoặc theo đại lộ Mai Chí Thọ để vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ngay khi tiếp cận khu vực sân bay, phương tiện chỉ cần rẽ qua đường T2 - tuyến đường dẫn chuyên dụng kết nối trực tiếp cao tốc với mạng lưới nội bộ - rồi nối tiếp sang đường T1 để đi thẳng lên sảnh đón trả khách của nhà ga. ACV kỳ vọng sau khi dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hoàn thành, thời gian sẽ kéo giảm xuống 40 - 45 phút, song thực tế có thể vẫn mất hơn 1 giờ đồng hồ.

Hoặc từ cao tốc Bến Lức - Long Thành, nếu người dân và du khách từ TP.HCM không nhập vào QL51 thì có thể chạy thẳng tới đoạn giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu rồi chuyển hướng để kết nối đường T1. Ước tính thời gian di chuyển theo hướng này giảm khá nhiều so với đi qua QL51.

Nếu không đi cao tốc, từ TP.HCM cũng có thể chọn tuyến Vành đai 3. Hiện nay, cầu Nhơn Trạch cũng như đoạn qua địa bàn TP.Đồng Nai dài 11 km đã thông xe. Từ Vành đai 3, các phương tiện sẽ kết nối với tỉnh lộ 25B kéo dài từ trung tâm H.Nhơn Trạch cũ để tới QL51 rồi kết nối tiếp tới sân bay. Hạn chế của hướng đi này là vẫn phải qua QL51, nguy cơ ùn tắc cao. Xa hơn tỉnh lộ 25B khoảng gần 4 km, cũng giao với Vành đai 3 là tỉnh lộ 25C nối thẳng tới đường T1 để vào cổng số 1 sân bay Long Thành.

Trong khoảng 2 tháng nữa, nếu cao tốc Bến Lức - Long Thành có thể về đích đúng hẹn thì sẽ có thêm tuyến chiến lược kết nối khu vực miền Tây với Đồng Nai và sân bay Long Thành, giúp dòng xe không phải đi xuyên qua trung tâm TP.HCM. Tuyến cao tốc này sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại nút giao QL51, cùng với Vành đai 3 TP.HCM, tạo thành một mạng lưới giao thông liên vùng Đông Nam bộ, giúp kết nối từ miền Tây sang miền Đông và đến sân bay Long Thành một cách thuận lợi.

Trong khi đó, dòng xe từ hướng Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu hay các khu vực khác của Đồng Nai sẽ đổ về sân bay mới qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cùng các tuyến đường tỉnh như 769 và 770B. Cơ quan chức năng kỳ vọng sự kết nối đồng bộ giữa các tuyến cao tốc liên vùng và hai tuyến đường trục T1, T2 sẽ bảo đảm cho việc đi lại của người dân diễn ra nhanh chóng, rõ ràng ngay từ những ngày đầu sân bay chính thức đi vào hoạt động.

Thực tế, ngoài các tuyến đường bộ thì theo quy hoạch, vẫn còn một hướng đi khác đưa người dân TP.HCM tới sân bay Long Thành là qua phà Cát Lái, kết hợp với Vành đai 2 và các trục hướng tâm của TP. Đây có thể xem như giải pháp tạm thời, giúp chia bớt lưu lượng cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, song việc di chuyển qua phà sẽ mất rất nhiều thời gian vì vốn đã thường xuyên quá tải giờ cao điểm. Với những hành khách đi máy bay, chờ phà sẽ là phương án rủi ro cao về thời gian.

Nhìn chung, người dân TP.HCM đi đường bộ nếu không gặp sự cố, tai nạn gây ùn tắc cục bộ, sẽ mất khoảng 50 phút đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ để tới sân bay Long Thành.

6 phương án đi metro

Phương án khai thác đang đề xuất đặt mục tiêu đến tháng 3.2028, hầu hết đường bay quốc tế sẽ hoàn tất "dọn nhà" từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành. Áp lực tiến độ các tuyến metro vì thế đang rất cấp bách.

Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị (metro) của TP.HCM hiện nay, người dân sẽ có 5 phương án để đi metro từ vùng lõi TP tới sân bay Long Thành. Phương án thứ nhất là tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, được xem là trục xương sống kết nối trực tiếp, cũng là tuyến chuyên biệt nhất cho lộ trình này.

Người dân sẽ đi từ điểm đầu tại ga Thủ Thiêm đến thẳng điểm cuối tại ga sân bay Long Thành. Trên tổng chiều dài khoảng 40 km, số lượng ga dự kiến là 20. Với vận tốc khai thác trung bình khoảng 45 - 50 km/giờ đã tính cả dừng ga thì thời gian di chuyển cho toàn hành trình là khoảng 45 - 50 phút. Vì đây là tuyến đô thị có nhiều ga dừng để gom khách dọc đường từ cả khu vực Nhơn Trạch, Long Thành (Đồng Nai), nên dù quãng đường ngắn nhưng thời gian sẽ lâu hơn các tuyến tốc độ cao.

Ở phương án thứ 2, người dân từ khu vực Q.1 cũ sẽ sử dụng tuyến metro số 2 (giai đoạn chuyển tiếp Bến Thành - Thủ Thiêm) sang "phễu" trung chuyển Thủ Thiêm rồi mới chuyển tàu để tới ga Long Thành. Hành trình này có thêm khoảng 2 km đi metro số 2, qua 2 ga, mất thêm khoảng 5 - 7 phút gồm cả thời gian chờ tàu.

Phương án thứ 3 là đến ga Thủ Thiêm rồi sẽ đi đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (chặng Thủ Thiêm - Long Thành), thay vì đi metro Thủ Thiêm - Long Thành. Nếu đi đường sắt quốc gia, tốc độ sẽ nhanh hơn và không dừng ở ga trung gian. Tổng thời gian di chuyển chỉ mất khoảng 10 - 15 phút. Đây là phương án nhanh nhất để rời trung tâm TP.HCM tới thẳng cửa máy bay, song cũng là phương án "sang chảnh" nhất vì với chặng ngắn của tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam, giá vé chắc chắn sẽ khá cao.

Đối với hành khách di chuyển từ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, tuyến metro số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) đang được nghiên cứu đảm nhận đưa khách dọc theo hành lang đường sắt về thẳng sân bay Long Thành. Đây được coi là phương án "express" dành riêng cho khách bay nối chuyến. Tổng hành trình khá ít ga trung gian, thời gian trung bình khoảng 35 - 40 phút.

Phương án thứ 5 là đi theo tuyến kéo dài metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên - Long Thành). Phương án này đi đường vòng qua khu vực Bình Dương cũ và TP.Đồng Nai nên quãng đường dài và số ga dừng cũng lớn nhất. Thời gian di chuyển khoảng 70 - 80 phút tính cả thời gian chuyển tàu.

Mới nhất, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) vừa có văn bản khẩn gửi UBND TP.HCM và Sở Xây dựng đề xuất chủ trương nghiên cứu kéo dài tuyến metro số 3 (Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ) kết nối với khu vực CHKQT Long Thành. Nếu được thông qua, người dân TP.HCM sẽ có thêm phương án thứ 6 đi metro từ P.Vũng Tàu đến thẳng sân bay mới.