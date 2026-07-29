Chuyển Bộ Công an điều tra loạt vi phạm tại dự án sân bay Long Thành

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Thanh tra Chính phủ chuyển tài liệu đến Bộ Công an để xem xét điều tra đối với hàng loạt vi phạm tại dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 ẢNH: T.N

Chuyển nhượng thầu trái quy định cả ngàn tỉ đồng

Cơ quan thanh tra quyết định chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý theo quy định đối với một số nhà thầu chuyển nhượng thầu và chủ đầu tư ACV vi phạm quy định tại luật Đấu thầu.

Điển hình như quá trình thực hiện gói thầu XD01 và XD02 thuộc dự án thành phần 2. Tổng công ty 36 - CTCP chuyển nhượng cho nhà thầu khác một phần công việc thuộc gói thầu XD02 trị giá 75 tỉ đồng khi chưa được chủ đầu tư chấp thuận làm nhà thầu phụ.

Ngoài ra, Tổng công ty 36 - CTCP và Newtatco, là thành viên liên danh, còn ký hợp đồng với một số nhà thầu khác thực hiện một phần công việc của gói thầu XD02 với tổng giá trị 99 tỉ đồng. Đây là hành vi chuyển nhượng thầu trái quy định.

Tương tự tại gói thầu 5.6 thuộc dự án thành phần 3, liên danh nhà thầu ký hợp đồng với một số nhà thầu khác khi chưa được chủ đầu tư chấp thuận làm nhà thầu phụ. Trong đó, Hancorp, Vinaconex và Công ty cổ phần Fecon ký hợp đồng thực hiện một phần công việc của gói thầu với tổng giá trị 87 tỉ đồng.

Tại gói thầu 5.10, cơ quan thanh tra phát hiện 7 nhà thầu chính gồm Newtecons, Ricons, Hancorp, CC1, Vinaconex, Công ty cổ phần Kết cấu thép ATAD và Phục Hưng chuyển nhượng cho nhà thầu khác một phần công việc với tổng giá trị 1.596 tỉ đồng khi chưa được chủ đầu tư chấp thuận làm nhà thầu phụ.

Ngoài ra, liên danh Vietur ký hợp đồng với một số nhà thầu khác thực hiện một phần công việc với tổng giá trị 1.652 tỉ đồng, cũng là chuyển nhượng thầu trái quy định.

Song song với vi phạm về chuyển nhượng thầu, Thanh tra Chính phủ còn chuyển hồ sơ liên quan đến các vi phạm về đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán.

Loạt "địa chỉ" trách nhiệm tại ACV, VATM

Vẫn theo kết luận, trách nhiệm chính cho các thiếu sót, vi phạm đã nêu thuộc về Hội đồng thành viên VATM; Hội đồng quản trị ACV; tổng giám đốc và các phó tổng giám đốc theo nhiệm vụ được phân công; Ban Quản lý dự án, tổ chuyên gia, các phòng ban và tổ chức, cá nhân thuộc VATM, ACV trực tiếp liên quan; các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công.

Thanh tra Chính phủ quyết định chuyển kết luận cho Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý các vi phạm trong việc lựa chọn nhà thầu và các vi phạm khác tại các gói thầu nêu trong kết luận có liên quan đến vụ án hình sự mà Bộ Công an đang điều tra.

Trong vụ án xảy ra tại ACV, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã khởi tố 31 người để điều tra về 4 tội danh "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "đưa hối lộ", "nhận hối lộ", "tham ô tài sản".

Ông Nguyễn Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV và ông Nguyễn Tiến Việt, thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bị điều tra 2 tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "nhận hối lộ".

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex cũng công bố ông Nguyễn Hữu Tới, thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc, cựu Chủ tịch HĐQT và Phó tổng giám đốc Dương Văn Mậu bị bắt về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng".