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Kinh tế Chính sách - Phát triển

Vận hành thử nghiệm sân bay Long Thành từ tháng 9

Hà Mai
Hà Mai
Công tác vận hành thử nghiệm siêu sân bay Long Thành dự kiến triển khai trong các tháng 9 - 11.

Theo báo cáo Cục Hàng không vừa gửi Bộ Xây dựng, các hạng mục thuộc Dự án thành phần 3 gồm khu bay, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, hệ thống giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ của Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành đang được tập trung hoàn thiện để đáp ứng mục tiêu khai thác từ 1.12. Công tác vận hành thử nghiệm được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến triển khai trong các tháng 9 - 11.

Vận hành thử nghiệm sân bay Long Thành từ tháng 9- Ảnh 1.

Tại trung tâm nhà ga hành khách HKQT Long Thành, hệ trần nhôm áp mái lấy sáng với tổng diện tích gần 10.000 m² đang dần hoàn thiện, trở thành điểm nhấn kiến trúc vô cùng độc đáo

ẢNH: ACV

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, khối lượng công việc cần thực hiện trong giai đoạn cuối của dự án vẫn còn lớn. Sau khi hoàn thành xây dựng, các hệ thống kỹ thuật phải tiếp tục được kiểm tra, chạy thử đồng bộ, đánh giá khả năng vận hành trong điều kiện khai thác thực tế, khắc phục các tồn tại phát sinh và hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, cấp phép khai thác theo quy định trước khi đưa vào sử dụng.

Vì vậy, Cục yêu cầu các chủ đầu tư, doanh nghiệp khai thác cần chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra, đánh giá nhằm hạn chế tối đa việc phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Về công tác bảo đảm hoạt động bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đang triển khai đồng bộ dự án thành phần 2 gồm công trình và hệ thống bảo đảm hoạt động bay. Các hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát, đài kiểm soát không lưu, phương thức bay và các trang thiết bị chuyên ngành cơ bản hoàn thành, đang được vận hành thử nghiệm, hiệu chuẩn và hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Sau khi ACV chính thức kết nối hệ thống điện toàn cảng, hiện VATM đang tập trung thi công hạng mục kéo rải cáp kỹ thuật, thông tin tín hiệu... từ tháp không lưu đến các công trình liên quan (đài dẫn đường, radar thời tiết, trạm đo gió...).

Cục Hàng không sẽ tiếp tục phối hợp với VATM kiểm tra, đánh giá, hoàn thiện các điều kiện khai thác và ưu tiên giải quyết các thủ tục cấp phép thuộc thẩm quyền ngay sau khi các điều kiện kỹ thuật được đáp ứng đầy đủ.

Đối với các Dự án thành phần 1 gồm công trình trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước (cảng vụ hàng không, hải quan, công an cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động thực vật), các hạng mục đang được triển khai đồng bộ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ngay khi cảng đi vào hoạt động.

Trong khi đó, các dự án thành phần 4 gồm các công trình dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không (2 công trình), công trình kỹ thuật thương mại mặt đất (2 công trình), công trình hangar (2 công trình) cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ và đảm bảo phục vụ khai thác thương mại trong tháng 12.

Ngoài ra, các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực, chuẩn bị trang thiết bị, quy trình khai thác và phương án chuyển đổi hoạt động.

Về lộ trình phân chia mạng bay quốc tế giữa Long Thành - Tân Sơn Nhất, như Thanh Niên đã đưa tin, ACV đã chốt phương án chuyển đổi theo 3 bước, gắn liền với các chu kỳ lịch bay quốc tế.

Cụ thể:

- Bước 1: Từ khi khai thác thương mại đến hết lịch bay mùa đông 2026 (từ 1.12.2026 - 27.3.2027): Khuyến khích các hãng hàng không khai thác các đường bay quốc tế (bao gồm vận tải hàng hóa) tại CHKQT Long Thành theo nhu cầu của hãng hàng không.

- Bước 2. Lịch bay mùa hè 2027 (từ 28.3.2027 - 29.10.2027): Khai thác toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài (bao gồm vận tải hàng hóa) tại CHKQT Long Thành.

- Bước 3. Lịch bay mùa đông 2027 (từ 30.10.2027 - 25.3.2028): Khai thác toàn bộ các chuyến bay quốc tế còn lại (trừ các chặng ngắn dưới 1.000 km của hãng hàng không Việt Nam khai thác).

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