ACV 'chơi lớn' giảm giá tới 50% hút các hãng bay 'dọn tổ' sang Long Thành

Theo kế hoạch chuyển đổi khai thác được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất, hoạt động vận tải quốc tế sẽ được dời dần từ Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Tân Sơn Nhất sang Long Thành theo 3 bước, kéo dài từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2028.

Các hãng hàng không Việt Nam sẽ bắt đầu chuyển dần khai thác đường bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành từ 1.12 ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại các hội nghị tham vấn, các hãng hàng không đều bày tỏ e ngại về bài toán kinh tế. Việc phải phân bổ nguồn lực đội tàu bay, nhân sự, trang thiết bị mặt đất tại hai sân bay cách nhau hơn 40 km trong giai đoạn đầu chắc chắn sẽ làm đội chi phí khai thác.

Để "chia lửa" cùng các đối tác, ACV đề xuất chương trình ưu đãi đặc biệt áp dụng riêng cho giai đoạn chuyển giao 2026 - 2027. Cụ thể, chủ đầu tư dự kiến cắt giảm từ 20 - 50% đối với hàng loạt các loại giá dịch vụ hàng không thuộc thẩm quyền quyết định của doanh nghiệp cảng.

Mức giảm sâu sẽ đánh thẳng vào các chi phí vận hành trực tiếp của hãng bay như dịch vụ sử dụng sân đỗ tàu bay, dịch vụ thuê quầy thủ tục, giá thuê mặt bằng tác nghiệp và các tiện ích dùng chung tại nhà ga.

Không chỉ dừng lại ở nỗ lực của doanh nghiệp cảng, các hãng bay còn được hưởng lợi từ khung chính sách giá vĩ mô của Nhà nước. Theo các quy định hiện hành, các hãng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khi chuyển sang khai thác tại CHKQT Long Thành sẽ được áp dụng các chính sách ưu đãi về khung giá dịch vụ hàng không do Nhà nước quản lý.

Ngoài ra, cơ quan quản lý và ACV còn đưa ra những "đặc quyền" về vận hành. Việc điều phối giờ cất/hạ cánh (slot), phân bổ vị trí đỗ tàu bay, cửa ra tàu bay và tổ chức khai thác mặt đất sẽ được ưu tiên triển khai đồng bộ, công khai và minh bạch.

Như vậy, những hãng hàng không tiên phong chuyển đổi đúng lộ trình sẽ có lợi thế rất lớn trong việc lựa chọn các khung giờ bay đẹp, vị trí đỗ thuận lợi gần nhà ga, qua đó tối ưu hóa thời gian quay vòng tàu bay và nâng cao trải nghiệm của hành khách.

Trong văn bản báo cáo vừa gửi Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam được đề xuất chủ trì nghiên cứu, xây dựng phương án điều phối slot trong giai đoạn chuyển đổi, bao gồm cơ chế bảo lưu slot lịch sử tại Cảng Tân Sơn Nhất đối với các hãng hàng không chuyển khai thác sang Cảng Long Thành theo đúng quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

Cùng với đó, áp dụng Thông tư số 23/2026/TT-BXD quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ thuộc lĩnh vực hàng không dân dụng. Cục cũng kiến nghị Bộ chỉ đạo và yêu cầu ACV công bố chính thức cơ chế ưu đãi giá dịch vụ hàng không tại CHKQT Long Thành khác thuộc thẩm quyền của ACV nhằm khuyến khích các hãng hàng không mở đường bay và chuyển hoạt động khai thác theo lộ trình được phê duyệt.



