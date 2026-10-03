Toàn cảnh 17h: Đi thử cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến | Trúng độc đắc 6 tỉ, làm ngay điều bất ngờ

Toàn cảnh 17h ngày 3.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 3.10: Đi thử cao tốc Bến Lức-Long Thành thông xe toàn tuyến | Trúng độc đắc 6 tỉ, làm ngay điều bất ngờ

Thêm cửa khẩu quốc tế nối An Giang với Campuchia, chỉ cách Phnom Penh 75 km

Ngày 3.10.2026, tại xã Khánh Bình, UBND tỉnh An Giang phối hợp chính quyền tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) tổ chức lễ công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom, mở toang cửa ngõ gần thủ đô Phnom Penh nhất với khoảng cách chỉ 75 km.

Thêm cửa khẩu quốc tế nối An Giang với Campuchia, chỉ cách Phnom Penh 75 km

Trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, mua gạo phát tặng hàng xóm

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây ninh cho biết đã đổi thưởng cho khách có 3 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 3 tờ có dãy số 348513 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý này còn đổi thêm 1 tờ trúng an ủi với dãy số là 248513.

Trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, mua gạo phát tặng hàng xóm

Công an TP.HCM: Hơn 1.500 trường hợp bị xử phạt vì dừng, đỗ trước cổng trường

Tại họp báo kinh tế - xã hội TPHCM diễn ra vào đầu tháng 10.2026, trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM, thông tin tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe và hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cổng trường trên địa bàn thành phố diễn ra khá phổ biến, tập trung chủ yếu vào các khung giờ cao điểm từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 và 16 giờ đến 17 giờ 30 hằng ngày.

Công an TP.HCM: Hơn 1.500 trường hợp bị xử phạt vì dừng, đỗ trước cổng trường

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