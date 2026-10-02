Mua 50 vé, trúng số 4 tỉ xổ số miền Nam nhờ 2 vé cùng dãy số

Câu chuyện được đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9, tổng trị giá 2 tỉ đồng (chưa tính thuế).

Mua 50 vé, người đàn ông trúng số 4 tỉ xổ số miền Nam nhờ 2 tờ cùng dãy số ẢNH: NVCC

Cụ thể, 2 vé trên có cùng dãy số may mắn là 216556, trúng giải đặc biệt xổ số Cần Thơ ngày 30 tháng 9. Đại lý tiết lộ khách trúng thưởng là nam, ngoài 40 tuổi đã đến đại lý lãnh tiền sau giờ xổ số theo hình thức nhận chuyển khoản.

"Khách đi làm, ghé quán cà phê nghỉ ngơi thì mua 50 tờ vé số. Bất ngờ 2 tờ có cùng dãy số trong 50 tờ đó trúng độc đắc. Trúng số tiền lớn, khách rất vui mừng. Đại lý chúng tôi cũng đã chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để chúc mừng khách", chủ đại lý vé số Chấn Nam chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng xổ số miền Nam sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng và không quên xin vía trúng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 hôm nay.

Trước đó, đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho khách có 3 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 3 tờ có dãy số 383665 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 3 tờ vé số may mắn này là người phụ nữ năm nay 56 tuổi. Bà ấy làm nghề buôn bán cá ở chợ, trên đường đi bán về thấy người bán dạo đến mời nên mua ủng hộ và may mắn trúng độc đắc. Khách nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận tiền mặt. Người phụ nữ sẽ gửi 4 tỉ tiết kiệm, 1,4 tỉ để trả nợ, đại lý vé số Phước Danh chia sẻ.

Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 348513, xổ số An Giang ngày 1 tháng 10 với dãy số trúng độc đắc là 016473 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 247346.