Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10: Dãy số giúp 3 người trúng đài Bình Thuận

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10, đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán 48 tờ trúng số. Cụ thể, 48 tờ có dãy số cuối 77552 thuộc đài Bình Thuận trúng giải tư.

Những tờ trúng đài Bình Thuận theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của 48 tờ trúng xổ số Bình Thuận ngày 1 tháng 10 là của 3 người, họ là khách quen của đại lý. Mỗi người mua một cọc lẻ gồm 16 tờ, chúng tôi đã đổi thưởng và khách nhận tiền qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Phú Vinh cho hay.

Xổ số ngày 1 tháng 10 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 348513, xổ số An Giang ngày 1 tháng 10 với dãy số trúng độc đắc là 016473 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 247346.

Nhiều người cũng truy tìm chủ nhân những tờ có dãy số 000000 trúng giải tám đài Bình Thuận khi có 2 số cuối là 00.

Kết quả xổ số miền Nam thứ năm cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9 chiều qua, đại lý vé số Đại Hồng Phát ở TP.HCM cho biết đã bán 2 cọc vé trúng số. Cụ thể, 160 tờ có 3 số cuối là 956 thuộc xổ số Đồng Nai ngày 30 tháng 9 trúng giải bảy. 160 tờ có 2 số cuối là 87 cũng thuộc đài này trúng giải tám.

"Chủ nhân của các cọc vé số may mắn này là người phụ nữ khách quen của đại lý. Người này thường xuyên mua với số lượng lớn, chị ấy mua hơn 10 cọc vé, mỗi cọc gồm 160 tờ và may mắn có 2 cọc trúng số. Đại lý đã đổi thưởng, khách nhận tiền qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Đại Hồng Phát cho hay.