Người phụ nữ bán cá trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, nhận tiền mặt

Đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho khách có 3 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 3 tờ có dãy số 383665 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



3 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 9 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của 3 tờ vé số may mắn này là người phụ nữ năm nay 56 tuổi. Bà ấy làm nghề buôn bán cá ở chợ, trên đường đi bán về thấy người bán dạo đến mời nên mua ủng hộ và may mắn trúng độc đắc. Khách nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận tiền mặt. Người phụ nữ sẽ gửi 4 tỉ tiết kiệm, 1,4 tỉ để trả nợ, đại lý vé số Phước Danh chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10 hôm nay.

Gần đây, đại lý vé số Anh Thư ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đã đổi thưởng 36 tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9 cho 2 người, tổng trị giá giải thưởng là 1,8 tỉ đồng.

Cụ thể, những tờ vé trên đều có cùng dãy số cuối là 60372, trúng giải an ủi xổ số TP.HCM ngày 28 tháng 9. Đại lý tiết lộ trong 2 khách trúng thưởng, người trúng nhiều nhất là 32 tờ với giá trị giải thưởng là 1,6 tỉ đồng, người còn lại trúng 4 tờ.