Người phụ nữ trúng độc đắc 14 tỉ xổ số miền Nam, cùng gia đình lãnh thưởng

Đại lý vé số Cường ở Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho khách có 7 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 7 tờ có dãy số 713078 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý này còn đổi thưởng thêm 2 tờ trúng an ủi với dãy số 413078 cũng thuộc đài này với số tiền là 100 triệu đồng (chưa trừ thuế).



7 tờ vé số trúng độc đắc và 2 tờ trúng an ủi đài Kiên Giang theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 9 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Những tờ vé số này được chúng tôi bán ra cho người phụ nữ ngoài 50 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Người này đã mua qua đại lý 3 lần nhưng đây là lần đầu tiên trúng số với giá trị giải thưởng lớn. Sau khi có kết quả xổ số ngày 27 tháng 9, người phụ nữ cùng chồng con và em trai đến đại lý lãnh thưởng. Họ nhận tiền qua hình thức chuyển khoản và dự định trước mắt sẽ gửi tiết kiệm. Cả gia đình mừng rỡ vì có số tiền lớn. Chúng tôi kinh doanh vé số 15 năm nay, đây là lần thứ hai đổi thưởng vé trúng độc đắc cho khách", đại lý vé số Cường chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng và không quên xin vía trúng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 9 hôm nay.

Gần đây, đại lý vé số Kim Anh ở Tây Ninh (Long An cũ) đã đổi thưởng 9 tờ vé trúng 4,45 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9 cho 4 khách.

Cụ thể, trong 9 vé trên, có 2 tờ vé trúng độc đắc xổ số Hậu Giang ngày 26 tháng 9 với dãy số may mắn là 957565 và 7 tờ vé trúng an ủi đài Hậu Giang mở thưởng cùng ngày với dãy số cuối là 57565. Đại lý tiết lộ đã tới tận nhà của khách đổi thưởng.