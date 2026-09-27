Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 9: Trúng đài Đà Lạt nhờ dãy số may mắn

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 9, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) thông báo bán nguyên cây vé số 160 tờ trúng đài Đà Lạt cho nhiều khách. Tất cả những người trúng số đều cùng mua một dãy số may mắn.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 9 đài Đà Lạt xuất hiện sớm ẢNH: NVCC

Cụ thể, những vé trên có dãy số cuối là 6265, trúng giải sáu xổ số Đà Lạt ngày 27 tháng 9. Đại lý tiết lộ 160 vé được bán cho nhiều khách nhau, hiện đã đăng thông tin lên mạng xã hội để khách biết đến đổi thưởng.

"Hiện tại, chúng tôi đã đổi thưởng cho 1 khách trúng số 32 tờ với dãy số trên. Khách nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. Chúng tôi cũng đang chờ thêm nhiều người trúng xổ số miền Nam hôm nay tới đổi thưởng", đại lý Chấn Nam cho biết.

Trong khi đó, đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) cũng thông báo bán trúng 16 vé trúng giải khuyến khích xổ số Đà Lạt ngày 27 tháng 9. Các vé có dãy số là 420102, mỗi vé trị giá 6 triệu đồng.

Xổ số ngày 27 tháng 9 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 240624, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 713078 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 450102.

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9, đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán cọc vé trúng số. Theo đó, cọc vé gồm 160 tờ có 2 số cuối là 83 thuộc xổ số Hậu Giang ngày 26 tháng 9 trúng giải tám.

"Chủ nhân của cọc vé này là khách quen của đại lý, người này thường xuyên mua vé với số lượng lớn và hôm nay gặp may mắn. Khách đã nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Phước Danh cho hay.