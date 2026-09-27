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    Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 9 - Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật

    Xem kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 9; Xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung, xổ số điện toán trực tiếp nhanh hôm nay chủ nhật ngày 27.9.2026.

    Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 9; kết quả xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay chủ nhật ngày 27.9.2026.

    Đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa...

    Kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 9: Đang cập nhật...

    Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 9TIỀN GIANGKIÊN GIANGĐÀ LẠT

    ngày 27.9.2026

    Giải tám

    Giải bảy

    Giải sáu

    Giải năm

    Giải tư

    Giải ba

    Giải nhì

    Giải nhất

    Giải đặc biệt

    Kết quả xổ số miền Trung ngày 27 tháng 9: Đang cập nhật...

    Chủ nhậtKON TUMKHÁNH HÒAHUẾ

    ngày 27.9.2026

    Giải tám

    Giải bảy

    Giải sáu

    Giải năm

    Giải tư

    Giải ba

    Giải nhì

    Giải nhất

    Giải đặc biệt

    Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27 tháng 9: Đang cập nhật...

    XSMB chủ nhật

    Ký hiệu trúng đặc biệt:

    Giải đặc biệt

    Giải nhất

    Giải nhì

    Giải ba

    Giải tư

    Giải năm

    Giải sáu

    Giải bảy

    Kết quả xổ số điện toán ngày 27 tháng 9: Đang cập nhật...

    Mời bạn đọc xem kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được cập nhật trên Báo Thanh Niên mỗi ngày.

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