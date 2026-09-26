Xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9: Cọc vé trúng đài Hậu Giang, nhận thưởng sớm

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9, đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán cọc vé trúng số. Theo đó, cọc vé gồm 160 tờ có 2 số cuối là 83 thuộc xổ số Hậu Giang ngày 26 tháng 9 trúng giải tám.

Những tờ vé trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của cọc vé này là khách quen của đại lý, người này thường xuyên mua vé với số lượng lớn và hôm nay gặp may mắn. Khách đã nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Phước Danh cho hay.

Trong khi đó, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cũng cho biết đã bán 16 tờ trúng số. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 583475 thuộc xổ số TP.HCM ngày 26 tháng 9 trúng khuyến khích, mỗi tờ trúng 6 triệu đồng. Đại lý đã thông báo kết quả lên mạng xã hội để khách biết đến đổi thưởng.

Xổ số ngày 26 tháng 9 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 584475, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 985879, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 745514 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 957565.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9 chiều qua, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã bán cọc vé trúng số. Theo đó, 160 tờ có dãy số cuối 09322 thuộc xổ số Bình Dương ngày 25 tháng 9 trúng giải tư, trị giá 480 triệu đồng.

"Cọc vé được đại lý giao cho bạn hàng bán cho nhiều khách khác nhau. Đến khoảng 16 giờ 45 ngày 25.9, chúng tôi đã đổi được 48 vé cho nhiều người trúng giải này, họ đều nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Thành Đạt cho hay.