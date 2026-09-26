Tết Trung thu xuất hiện nguyên cây vé trúng 39,2 tỉ xổ số miền Nam

Cụ thể, trong 160 tờ vé số trên có 16 tờ trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng với dãy số may mắn là 475052, còn lại 144 tờ trúng giải an ủi 50 triệu đồng/tờ của xổ số Bình Dương.

Đại lý Hoàng Dũng thông báo bán ra vé trúng thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9 ẢNH: TYLT

Sáng nay 26.9, đại lý vé số Hoàng Dũng, ở phường Long Thành (Đồng Nai) xác nhận đã bán nguyên cây vé số 160 tờ trúng giải đặc biệt và giải an ủi mở thưởng xổ số Bình Dương ngày 25 tháng 9.

"Trong 160 vé này có 16 vé trúng độc đắc, còn lại trúng giải an ủi 50 triệu đồng/tờ. Từ hôm qua tới nay tôi đã đổi được vài chục vé trúng 50 triệu đồng, vé độc đắc chưa thấy đổi, có thể mọi người đã đổi nơi khác", chủ đại lý vé số này nói.

Đại lý vé số Hoàng Dũng cho biết thêm, trung bình mỗi năm đại lý bán trúng giải độc đắc 1 lần.