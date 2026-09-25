Đồng Nai bố trí 4.540 tỉ đồng cho cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Ngày 25.9, kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND thành phố Đồng Nai khóa I đã thông qua Nghị quyết về việc cam kết bố trí 4.540 tỉ đồng từ ngân sách địa phương tham gia dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông - nay là Lâm Đồng) - Chơn Thành (Bình Phước - nay là Đồng Nai) (gọi tắt là cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành).

Một hộ dân ở phường Chơn Thành bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo đó, HĐND thành phố Đồng Nai thống nhất chủ trương cam kết cân đối, bố trí vốn từ ngân sách thành phố tham gia thực hiện dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường cao tốc Gia - Chơn Thành theo phương thức đối tác công tư, với giá trị khoảng 4.540 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 theo tiến độ dự án được phê duyệt.

Theo tờ trình của UBND thành phố Đồng Nai: Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng mức đầu tư 19.612 tỉ đồng. Trong đó, có 6.842 tỉ đồng nguồn vốn nhà nước và vốn do nhà đầu tư huy động khoảng 12.134 tỉ đồng (chưa bao gồm lãi vay 989 tỉ đồng).

Mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua xã Nha Bích ẢNH: HOÀNG GIÁP





Trên cơ sở kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, UBND thành phố đã phối hợp các địa phương có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Để đảm bảo tính khả thi về tài chính và hoàn thành mục tiêu đầu tư dự án của dự án thành phần 1, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án thành phần 1 từ 19.612 tỉ đồng lên 23.229 tỉ đồng (tăng khoảng 3.617 tỉ đồng). Trong đó: Tăng nguồn vốn ngân sách nhà nước tham gia hỗ trợ dự án thành phần 1 lên 49%, từ 6.842 tỉ đồng lên 11.382 tỉ đồng (tăng khoảng 4.540 tỉ đồng từ ngân sách thành phố Đồng Nai) và vốn do nhà đầu tư tham gia chiếm tỷ lệ 51% (khoảng 11.847 tỉ đồng) sơ bộ tổng mức đầu tư dự án thành phần 1 là cần thiết.

Nhà thầu thi công đoạn tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, đoạn qua xã Nha Bích ẢNH: HOÀNG GIÁP

HĐND thành phố cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai, các tổ chức thành viên giám sát, vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện và giám sát nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài khoảng 124,13 km; trong đó đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài 23,01 km và đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 101,03 km; được thiết kế với quy mô 6 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế từ 100 - 120 km/h. Dự án được chia làm 5 dự án thành phần với tổng mức đầu tư hơn 25.500 tỉ đồng. Dự án bắt đầu thi công năm 2025, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác vận hành năm 2027.



