Dãy số giúp nhiều người ở TP.HCM cùng trúng 1,8 tỉ xổ số miền Nam

Câu chuyện được đại lý vé số Anh Thư ở TP.HCM (Bình Dương cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 36 tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9 cho 2 khách khác nhau, tổng trị giá giải thưởng là 1,8 tỉ đồng.

Hàng loạt vé có cùng dãy số cuối may mắn đài TP.HCM trúng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9 lộ diện ở đại lý vé số Anh Thư ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé trên đều có cùng dãy số cuối là 60372, trúng giải an ủi xổ số TP.HCM ngày 28 tháng 9. Đại lý tiết lộ trong 2 khách trúng thưởng, người trúng nhiều nhất là 32 tờ với giá trị giải thưởng là 1,6 tỉ đồng, người còn lại trúng 4 tờ.

"Người trúng 32 tờ là một người đàn ông lớn tuổi, ngoài 60 tuổi. Khách hoàn cảnh khó khăn nên khi nhận thưởng rất mừng. Khách nhận 1 tỉ đồng chuyển khoản, còn lại là tiền mặt. Đại lý chúng tôi đã tới nhà đổi thưởng cho khách. Còn người trúng 4 tờ vé còn lại tới đại lý đổi thưởng", đại lý vé số Anh Thư chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng xổ số miền Nam sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng và không quên xin vía trúng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9 hôm nay.

Trước đó, đại lý vé số Cường ở Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho khách có 7 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 7 tờ có dãy số 713078 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý này còn đổi thưởng thêm 2 tờ trúng an ủi với dãy số 413078 cũng thuộc đài này với số tiền là 100 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 29 tháng 9 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 383665, xổ số Vũng Tàu ngày 22 tháng 9 với dãy số trúng độc đắc là 333771 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 150902.