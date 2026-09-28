Xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9: Hai người trúng 320 tờ, nhận chuyển khoản ngay

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã bán 2 cọc vé trúng số. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối 285 thuộc xổ số TP.HCM ngày 28 tháng 9 trúng giải bảy. 160 tờ vé số có dãy số cuối 7161 cũng thuộc đài này trúng giải sáu.

2 cọc vé trúng đài TP.HCM theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của 320 tờ vé số may mắn này là của 2 người. Sau khi có kết quả xổ số ngày 28 tháng 9, họ đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận tiền qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Thành Đạt chia sẻ.

Xổ số ngày 28 tháng 9 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 760372, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 048795 và xổ số Cà Mau ngày 28 tháng 9 với dãy số trúng độc đắc là 281551.

Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 9 chiều qua, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) thông báo bán nguyên cây vé số 160 tờ trúng đài Đà Lạt cho nhiều khách. Tất cả những người trúng số đều cùng mua một dãy số may mắn.

Cụ thể, những vé trên có dãy số cuối là 6265, trúng giải sáu xổ số Đà Lạt ngày 27 tháng 9. Đại lý tiết lộ 160 vé được bán cho nhiều khách nhau, đại lý đăng thông tin lên mạng xã hội để khách biết đến đổi thưởng.