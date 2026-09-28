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    Đời sống

    Xổ số miền Nam: Một dãy số trúng cùng lúc 2 giải, người mua ôm trọn 16 tờ

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Một người mua nguyên lốc 16 tờ vé số Tiền Giang cùng dãy số 770443, bất ngờ trúng đồng thời 2 giải trong kỳ xổ số miền Nam mở thưởng ngày 27 tháng 9, nhận gần 50 triệu đồng.

    Đại lý vé số Thần Tài Bảo Bình, ở xã Cẩm Mỹ (Đồng Nai), cho biết vừa đổi thưởng một lốc 16 tờ vé số cùng dãy số 770443 của đài Tiền Giang ngày 27 tháng 9. Điều đặc biệt là dãy số này cùng lúc trúng 2 giải xổ số miền Nam.

    Xổ số miền Nam: Một dãy số trúng cùng lúc 2 giải, người mua ôm trọn 16 tờ - Ảnh 1.

    Lốc 16 tờ vé trúng cả 2 giải đài Tiền Giang ngày 27 tháng 9

    ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

    Theo kết quả mở thưởng, giải 8 có dãy số 43, trong khi một giải 4 có dãy số 770443. Như vậy, tờ vé mang dãy số 70443 vừa trúng nguyên dãy giải 4, vừa có hai số cuối trùng giải 8.

    Người mua sở hữu nguyên lốc 16 tờ cùng dãy số này. Tổng số tiền trúng thưởng của 16 tờ ở cả hai giải gần 50 triệu đồng.

    Đại diện đại lý vé số Thần Tài Bảo Bình cho biết người sở hữu lốc vé trúng thưởng không phải khách quen mà tình cờ mua nguyên lốc 16 tờ cùng dãy số 770443.

    Sau khi có kết quả xổ số, người này phát hiện mỗi tờ vé đều trúng cùng lúc 2 giải và mang đến đại lý đổi thưởng.

    Theo đại lý, trước đây nơi này từng nhiều lần bán ra những tờ vé số cùng lúc trúng 2 giải do các chữ số cuối trùng với kết quả của hai hạng giải khác nhau. Tuy nhiên, những vé trúng thưởng được bán cho nhiều người.

    Đây là lần đầu tiên đại lý ghi nhận một người mua nguyên lốc 16 tờ cùng dãy số và toàn bộ số vé đều trúng cả 2 giải xổ số miền Nam.

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