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    Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9: Một người trúng 2 cọc vé đài Đồng Nai

    Dương Lan - Cao An Biên
    Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9, một đại lý vé số ở TP.HCM thông báo đã bán và đổi thưởng cho khách có 2 cọc vé trúng đài Đồng Nai.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9 chiều nay, đại lý vé số Đại Hồng Phát ở TP.HCM cho biết đã bán 2 cọc vé trúng số. Cụ thể, 160 tờ có 3 số cuối là 956 thuộc xổ số Đồng Nai ngày 30 tháng 9 trúng giải bảy. 160 tờ có 2 số cuối là 87 cũng thuộc đài này trúng giải tám. 

    Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9: Một người trúng 2 cọc vé đài Đồng Nai - Ảnh 1.

    2 cọc vé trúng đài Đồng Nai theo kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9

    ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

    "Chủ nhân của các cọc vé số may mắn này là người phụ nữ khách quen của đại lý. Người này thường xuyên mua với số lượng lớn, hôm nay chị ấy mua hơn 10 cọc vé, mỗi cọc gồm 160 tờ và may mắn có 2 cọc trúng số. Đại lý đã đổi thưởng, khách nhận tiền qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Đại Hồng Phát cho hay. 

    Xổ số ngày 30 tháng 9 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 470822, xổ số Cần Thơ ngày 30 tháng 9 với dãy số trúng độc đắc là 216556 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 275034.

    Xổ số Sóc Trăng ngày 30 tháng 9 khiến nhiều người thích thú khi có dãy số trúng 2 giải. Cụ thể, những tờ có dãy số cuối 98451 trúng giải ba lại trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 51. 

    Kết quả xổ số miền Nam thứ tư cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 9 chiều qua, đại lý vé số Khánh Minh ở Tây Ninh thông báo đã bán 160 vé trúng gần nửa tỉ đồng đài Vũng Tàu cho 1 khách. Người này chi 1,6 triệu đồng mua nguyên cây vé số mở thưởng chiều qua.

    Cụ thể, những vé trên có dãy số cuối may mắn là 04232, trúng giải tư xổ số Vũng Tàu ngày 29 tháng 9 tổng trị giá 480 triệu đồng. Đại lý tiết lộ khách trúng là 1 người, đã đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản.

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