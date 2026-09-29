Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 9: Chi 1,6 triệu mua nguyên cây, trúng đài Vũng Tàu

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 9, đại lý vé số Khánh Minh ở Tây Ninh thông báo đã bán 160 vé trúng gần nửa tỉ đồng đài Vũng Tàu cho 1 khách. Người này chi 1,6 triệu đồng mua nguyên cây vé số mở thưởng chiều nay.

Nguyên cây vé số 160 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 9 đài Vũng Tàu được đại lý vé số Khánh Minh ở Tây Ninh đổi thưởng cho khách ẢNH: NVCC

Cụ thể, những vé trên có dãy số cuối may mắn là 04232, trúng giải tư xổ số Vũng Tàu ngày 29 tháng 9 tổng trị giá 480 triệu đồng. Đại lý tiết lộ khách trúng là 1 người, hiện đã đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản. Đại lý cũng thông báo tin vui lên mạng xã hội.

Xổ số ngày 29 tháng 9 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 383665, xổ số Vũng Tàu ngày 22 tháng 9 với dãy số trúng độc đắc là 333771 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 150902.

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã bán 2 cọc vé trúng số. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối 285 thuộc xổ số TP.HCM ngày 28 tháng 9 trúng giải bảy. 160 tờ vé số có dãy số cuối 7161 cũng thuộc đài này trúng giải sáu.

"Chủ nhân của 320 tờ vé số may mắn này là của 2 người. Sau khi có kết quả xổ số ngày 28 tháng 9, họ đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận tiền qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Thành Đạt chia sẻ.