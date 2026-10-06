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    Toàn cảnh 17h: Bắt nghi phạm chém 3 mẹ con ở Cà Mau | Dự báo Nam bộ hứng đợt mưa 6 ngày
    VideoThời sự

    Toàn cảnh 17h: Bắt nghi phạm chém 3 mẹ con ở Cà Mau | Dự báo Nam bộ hứng đợt mưa 6 ngày

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 6.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Trộm đồng hồ Rolex tiền tỉ của bạn làm ăn rồi giấu trong xe máy

    Do làm ăn thua lỗ, nợ nần và túng thiếu tiền bạc, Nguyễn Văn Thành Công (30 tuổi) nảy sinh ý định trộm đồng hồ đắt tiền của bạn mình. Thế nhưng trong lúc cất giấu chờ thời cơ tiêu thụ, người này đã bị công an bắt giữ.

    Trộm đồng hồ Rolex tiền tỉ của bạn làm ăn rồi giấu trong xe máy

    Bắt khẩn cấp nghi phạm chém 3 mẹ con ở Cà Mau do ghen tuông

    Sau khi dùng dao chém 3 mẹ con ở xã Năm Căn khiến bé gái 6 tuổi tử vong, Trần Chí Công vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau bắt khẩn cấp để điều tra hành vi giết người.

    Bắt khẩn cấp nghi phạm chém 3 mẹ con ở Cà Mau do ghen tuông

    Lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Đức Anh nói gì?

    Lời sau cùng của bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa xét xử vụ thảm án 3 mẹ con tử vong ngắn gọn tới mức khiến nhiều người tham dự bất ngờ.

    Lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Đức Anh nói gì?

    Nam bộ hứng đợt mưa 6 ngày, nguy cơ ngập gia tăng

    Theo dự báo, từ nay đến ngày 11.10, Nam bộ sẽ hứng đợt mưa giông, có nơi mưa rất to nên nguy cơ ngập úng tại khu vực này tiếp tục gia tăng.

    Nam bộ hứng đợt mưa 6 ngày, nguy cơ ngập gia tăng

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

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