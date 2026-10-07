Vụ thảm án ở Đồng Nai: Người chồng xuất viện, gia đình đưa về quê điều trị

Chiều 7.10, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, cho biết bệnh nhân N.V.Q (40 tuổi, nạn nhân trong vụ thảm án ở Đồng Nai) đã xuất viện. Anh Q. được người thân đưa về quê (ở Nghệ An) để tiếp tục điều trị.

Anh N.V.Q được nhân viên ở sân bay hỗ trợ làm thủ tục lên máy bay về quê ẢNH: LUẬT SƯ ĐỖ QUYÊN CUNG CẤP

Trên mạng xã hội, người thân của anh Q. đăng lời tạm biệt, đồng thời gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai đã tận tình cứu chữa, chăm sóc anh Q. trong suốt thời gian điều trị.

Đồng thời, gia đình cũng cảm ơn anh em đồng hương, bạn bè gần xa, các cơ quan, đoàn thể, cùng tất cả những tấm lòng nhân ái, kể cả những người chưa từng quen biết, đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho anh Q. trong những ngày khó khăn nhất.

"Tạm biệt Đồng Nai – nơi anh Q. đã trải qua những ngày tháng đau đớn và mất mát không gì bù đắp được. Anh em chúng tôi đến đây trong nỗi đau, và hôm nay lại rời đi với biết bao xót xa. Xin chào Đồng Nai, chúng tôi đưa anh Q. trở về Nghệ An để tiếp tục điều trị, mong anh có thêm sức mạnh để vượt qua những ngày tháng phía trước. Nỗi đau xin gửi lại nơi này…", đoạn văn khá xúc động của người thân anh Q. đăng trên mạng xã hội.

Anh Q. là người duy nhất còn sống sót trong vụ án Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai) ra tay sát hại cả gia đình anh. Hậu quả vợ cùng 2 người con của anh chị là cháu N.T.H (11 tuổi) và N.N.H (hơn 1 tuổi) tử vong.

Anh Q. bị thương nặng, nguy kịch và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cấp cứu. Tại đây, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ và cứu sống anh Q.

Anh Q. được đưa vào cấp cứu kịp thời, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đã kích hoạt báo động đỏ để cứu chữa ẢNH: LÊ LÂM

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Bị cáo không còn tiền, cha mẹ có phải bồi thường thay?

Tuyên tử hình kẻ gây ra thảm án

Vào ngày hôm qua (6.10), TAND thành phố Đồng Nai đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh tử hình về tội "giết người", 6 năm tù về tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt là tử hình. Đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Anh là man rợ, mất nhân tính, quyết liệt thực hiện hành vi tới cùng, mang tính côn đồ cao, với mục đích tước đoạt mạng sống của 4 người, người chồng là anh Q. không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo, cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa chung.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa ẢNH: LÊ LÂM

Theo cáo trạng của Viện KSND thành phố Đồng Nai, bị cáo Nguyễn Đức Anh có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.P.A (17 tuổi, ở xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai). Tháng 7.2026 chị Đ.T.P.A chủ động chia tay. Vì chuyện này, Nguyễn Đức Anh có ý định giết chị Đ.T.P.A để trả thù.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2.9, sau cuộc nhậu với nhóm bạn, Nguyễn Đức Anh nói dối nhờ anh N.M.N chở đến khu vực nhà người yêu cũ để đòi nợ, khi thấy ba của người yêu cũ đi làm về thì Đức Anh đòi tới "xử", nhưng được bạn can ngăn, rồi chở về.

Đến khoảng 0 giờ ngày 3.9, Nguyễn Đức Anh một mình đi xe máy quay lại nhà người yêu cũ. Tại đây, Nguyễn Đức Anh trèo lên mái nhà cạy ô cửa giếng trời để đột nhập vào trong, thì bị ông Đ.V.R (ba của chị Đ.T.P.A) phát hiện.

Không vào được nhà người yêu cũ, Nguyễn Đức Anh trèo qua mái nhà của anh N.V.Q (nằm sát vách) rồi mở cửa tầng 2 (không khóa) đột nhập vào trong.

Người thân của anh Q. đến dự phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh. Mọi người đều mang áo đen, quấn khăn tang ẢNH: LÊ LÂM

Khi bị phát hiện, Nguyễn Đức Anh đã dùng dao chém cả nhà anh N.V.Q. Hậu quả vợ cùng 2 người con của anh chị là 2 cháu là N.T.H (11 tuổi) và N.N.H (hơn 1 tuổi) tử vong. Anh N.V.Q bị thương nặng, nguy kịch và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cấp cứu.

Vụ thảm án ở Đồng Nai được liên ngành công an - viện kiểm sát - tòa án thống nhất chọn làm án điểm, tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh. Từ lúc xảy ra vụ án đến ngày xét xử chỉ có 34 ngày.