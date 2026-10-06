Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai

Theo đó, TAND thành phố Đồng Nai xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai) về 2 tội "giết người" và "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".



Bị cáo Nguyễn Đức Anh ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Nguyễn Đức Anh là người gây ra vụ thảm án ở Đồng Nai, khiến 3 mẹ con tử vong, người chồng nguy kịch nhưng được bệnh viện kích hoạt báo động đỏ cứu sống.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, chủ tọa phiên tòa là bà Võ Thị Thanh Phương; thẩm phán thứ 2 là ông Trần Nam Phương. Phiên tòa có 3 hội thẩm nhân dân cùng tham gia.

Đại viện Viện KSND thành phố Đồng Nai là kiểm sát viên Nguyễn Hoàng Phong. Phiên tòa được xét xử công khai.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa ẢNH: LÊ LÂM

Theo cáo trạng của Viện KSND thành phố Đồng Nai, Nguyễn Đức Anh có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.P.A (17 tuổi, ở xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai). Tháng 7.2026 chị Đ.T.P.A chủ động chia tay. Vì chuyện này, Nguyễn Đức Anh có ý định giết chị Đ.T.P.A để trả thù.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2.9, sau cuộc nhậu với nhóm bạn, Nguyễn Đức Anh nói dối nhờ anh Nguyễn Minh Nhật chở đến ấp Bùi Chu (xã Bình Minh) để đòi số tiền 5 triệu đồng.

Trước khi đi, Nguyễn Đức Anh bảo người bạn chở về phòng trọ lấy đồ (không nói rõ đồ gì). Tại đây, Nguyễn Đức Anh lấy 1 cây kiếm và 1 con dao giấu trong người.

Theo chỉ dẫn của Nguyễn Đức Anh, người bạn chạy tới nhà chị Đ.T.P.A và chạy quanh nhà khoảng 3 lần để Đức Anh quan sát, tìm cách vào nhà chị Đ.T.P.A.

Cơ quan điều tra đang thực nghiệm điều tra hiện trường ẢNH: VIỆN KSND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Lúc này, ông Đ.V.R (cha của chị Đ.T.P.A) đi làm về, Đức Anh nói với anh Nhật: "Để tao thịt ông này, ông này là cha của thằng thiếu nợ tao". Anh Nhật liền can ngăn và chở Đức Anh về nhà rồi anh Nhật đi về.

Đến khoảng 0 giờ ngày 3.9, Nguyễn Đức Anh một mình đi xe máy quay lại nhà người yêu cũ. Tại đây, Nguyễn Đức Anh trèo lên mái nhà cạy ô cửa giếng trời để đột nhập vào trong, thì bị ông Đ.V.R phát hiện.

Không vào được nhà người yêu cũ, Nguyễn Đức Anh trèo qua mái nhà của anh N.V.Q (40 tuổi, nằm sát vách) rồi mở cửa tầng 2 (không khóa) đột nhập vào trong.

Khi bị phát hiện, Nguyễn Đức Anh đã dùng dao chém cả nhà anh N.V.Q. Hậu quả vợ cùng 2 người con của anh chị là 2 cháu là N.T.H (11 tuổi) và N.N.H (hơn 1 tuổi) tử vong. Anh N.V.Q bị thương nặng, nguy kịch và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cấp cứu. Tại đây, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ và cứu sống được anh Q.

Anh N.V.Q thời điểm vừa được cứu sống, đang nằm điều trị ẢNH: LÊ LÂM

Tại cơ quan điều khai, Nguyễn Đức Anh khai nhận không quen biết và cũng không có mâu thuẫn với các nạn nhân.

Theo Viện KSND thành phố Đồng Nai, đây là vụ án được liên ngành công an - viện kiểm sát - tòa án thống nhất chọn làm án điểm, tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh. Từ lúc xảy ra vụ thảm án đến ngày xét xử chỉ có 34 ngày.