Tuyên án tử hình đối với bị cáo gây ra vụ thảm án ở Đồng Nai

Sau một buổi xét xử sơ thẩm, trưa 6.10, TAND thành phố Đồng Nai đã tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai), người gây ra vụ thảm án ở Đồng Nai, khiến 3 mẹ con tử vong, người chồng nguy kịch nhưng được bệnh viện kích hoạt báo động đỏ cứu sống.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa ẢNH: LÊ LÂM

Theo HĐXX, tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận rõ và thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp với nội dung cáo trạng của Viện KSND thành phố Đồng Nai.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Anh là man rợ, mất nhân tính, quyết liệt thực hiện hành vi tới cùng, mang tính côn đồ cao, với mục đích tước đoạt mạng sống của 4 người, người chồng là anh N.V.Q không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo.

Từ nhận định trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh tử hình về tội "giết người", 6 năm tù về tội "sử dụng vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện KSND thành phố Đồng Nai nói rằng không thể nào hình dung được hành vi tàn ác, man rợ của bị cáo. Một người vô cùng bình thường, khỏe mạnh, vào đêm khuya lại đột nhập vào nhà người lạ rồi dùng hung khí lần lượt sát hại 4 người trong cùng 1 gia đinh.

Theo kiểm sát viên, bị cáo cần bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Vì vậy, đã đề nghị mức án tử hình về tội "giết người", 6 - 7 năm tù về tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh lúc được xe đưa tới tòa vào sáng 6.10 ẢNH: LÊ LÂM

Theo cáo trạng của Viện KSND thành phố Đồng Nai, bị cáo Nguyễn Đức Anh có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.P.A (17 tuổi, ở xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai). Tháng 7.2026 chị Đ.T.P.A chủ động chia tay. Vì chuyện này, Nguyễn Đức Anh có ý định giết chị Đ.T.P.A để trả thù.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2.9, sau cuộc nhậu với nhóm bạn, Nguyễn Đức Anh nói dối nhờ anh Nguyễn Minh Nhật chở đến khu vực nhà người yêu cũ để đòi nợ, khi thấy ba của người yêu cũ đi làm về thì Đức Anh đòi tới "xử", nhưng được bạn can ngăn, rồi chở về.

Đến khoảng 0 giờ ngày 3.9, Nguyễn Đức Anh một mình đi xe máy quay lại nhà người yêu cũ. Tại đây, Nguyễn Đức Anh trèo lên mái nhà cạy ô cửa giếng trời để đột nhập vào trong, thì bị ông Đ.V.R (ba của chị Đ.T.P.A) phát hiện.

Người nhà của nạn nhân mang áo đen, đội khăn tang tới tham dự phiên tòa ẢNH: LÊ LÂM

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Tòa tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh

Không vào được nhà người yêu cũ, Nguyễn Đức Anh trèo qua mái nhà của anh N.V.Q (40 tuổi, nằm sát vách) rồi mở cửa tầng 2 (không khóa) đột nhập vào trong.

Khi bị phát hiện, Nguyễn Đức Anh đã dùng dao chém cả nhà anh N.V.Q. Hậu quả vợ cùng 2 người con của anh chị là 2 cháu là N.T.H (11 tuổi) và N.N.H (hơn 1 tuổi) tử vong. Anh N.V.Q bị thương nặng, nguy kịch và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cấp cứu. Tại đây, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ và cứu sống được anh Q.

Vụ thảm án ở Đồng Nai được liên ngành công an - viện kiểm sát - tòa án thống nhất chọn làm án điểm, tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh. Từ lúc xảy ra vụ án đến ngày xét xử chỉ có 34 ngày.