Bắt nam thanh niên nổ súng bắn người giữa đường ở Đồng Nai

Ngày 8.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (26 tuổi, ở phường Trảng Bom) để điều tra vụ việc nổ súng bắn người giữa đường.

Trước đó, Tuấn có vay mượn của anh T.K.N (34 tuổi, ở cùng phường) khoảng 20 triệu đồng. Do Tuấn chậm trả nợ nên 2 người nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.

Tuấn sau đó lên mạng xã hội mua 1 khẩu súng bắn đạn cao su cùng 5 viên đạn với giá 5 triệu đồng và mang theo trong người.

Đến sáng 29.8.2025, khi Tuấn đang lái xe máy trên đường Quảng Tiến 18 (phường Trảng Bom) thì phát hiện anh N. chạy xe bám theo phía sau.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Anh Tuấn ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Bất ngờ, Tuấn rút súng giấu trong người, quay lại bắn liên tiếp 3 phát đạn về phía anh N. gây ra vết thương ở ngực trái và bắp tay phải, tỷ lệ thương tật 4%. Sau khi gây án, Tuấn nhanh chân tẩu thoát. Đến ngày 13.3.2026, anh N. đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Mới đây, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trảng Bom đã bắt được Tuấn.

Tại cơ quan công an, Tuấn đã thừa nhận hành vi nổ súng bắn người giữa đường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Anh Tuấn để điều tra các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Qua vụ án này, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi xảy ra tranh chấp về vay mượn dân sự cần giải quyết theo đúng quy định pháp luật, tuyệt đối không sử dụng bạo lực, hung khí để giải quyết mâu thuẫn.