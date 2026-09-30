Công an thành phố Đồng Nai xử lý người sử dụng flycam ở khu dân cư

Ngày 30.9, Công an phường Phước Bình phối hợp Phòng An ninh nội địa Công an thành phố Đồng Nai xác minh, làm rõ một trường hợp sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) ở khu dân cư khi chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục xin cấp phép theo quy định.

Trước đó, Công an phường Phước Bình phát hiện có người sử dụng flycam ở khu dân cư nên phối hợp Phòng An ninh nội địa Công an thành phố Đồng Nai vào cuộc xác minh và mời ông N.V.P (phường Phước Bình) lên làm việc.

Lực lượng công an làm việc với người sử dụng flycam ở khu dân cư ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

Tại cơ quan công an, ông P. trình bày do ấn tượng với những thước phim sống động từ trên cao, những góc nhìn toàn cảnh đầy mãn nhãn do flycam mang lại, nên đã lên mạng xã hội đặt mua phương tiện bay về sử dụng mà chưa tìm hiểu các quy định liên quan.

Được giải thích về hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân khi sử dụng các thiết bị bay không người lái, cơ quan công an đã tạm giữ flycam của ông P. để lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Có thể bị truy cứu hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng

Theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP năm 2025, hành vi vi phạm về khai thác, sử dụng thiết bị bay không người lái sẽ bị xử phạt hành chính từ 2 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Cụ thể:

Phạt từ 2 - 3 triệu đồng nếu sử dụng thiết bị chưa đăng ký, chưa có giấy phép hoặc bay sai thời gian, tọa độ cho phép.

Phạt từ 6 - 8 triệu đồng: Quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ tại các vị trí cấm liên quan đến an ninh, quốc phòng.

Phạt từ 8 - 10 triệu đồng: Bay không đúng các nội dung ghi trong giấy phép đã cấp.

Phạt từ 20 - 30 triệu đồng: Tự ý tổ chức hoạt động bay hoàn toàn không có giấy phép.

Phạt từ 30 - 40 triệu đồng: Cản trở hoặc đe dọa an toàn của các phương tiện bay khác (dân dụng và quân sự).

Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện bay. Đáng chú ý, các trường hợp vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, tài sản hoặc trật tự, an ninh quốc gia sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.