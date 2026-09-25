Vì sao Quyền Linh gây xôn xao mạng xã hội?

Hôm 25.9, hệ thống Google Trends (xu hướng) ghi nhận từ khóa liên quan đến diễn viên Quyền Linh bất ngờ được tìm kiếm tăng vọt, cho thấy sự quan tâm của khán giả dành cho nam nghệ sĩ. Cụ thể, từ khóa “Quyền Linh” tăng 650%, từ khóa “MC Quyền Linh” tăng 150%... Theo ghi nhận, trong bài đăng mới nhất của diễn viên Đồng tiền xương máu, có khán giả cũng để những lại bình luận tiêu cực.

Sở dĩ Quyền Linh bị nhắc tên vì mới đây, một số thông tin liên quan đến công ty của nam nghệ sĩ được chia sẻ trên mạng xã hội, được nhiều người quan tâm. Chúng tôi có liên hệ để lắng nghe chia sẻ nhưng nam nghệ sĩ không nghe máy.

Cuộc sống của Quyền Linh ở tuổi U.60

Diễn viên Quyền Linh vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật ở tuổi U.60 Ảnh: NSX H.M

Quyền Linh hoạt động đa năng trong showbiz, từ vai trò diễn viên đến người dẫn chương trình. Trong sự nghiệp, anh gây ấn tượng bởi vai diễn trong Đồng tiền xương máu, Khi đàn ông có bầu… Đồng thời, nam nghệ sĩ còn dẫn dắt các chương trình truyền hình, nổi bật phải kể đến Bạn muốn hẹn hò. Từng có thời gian, Quyền Linh tạm gác công việc đóng phim, sau đó trở lại với Hai muối, Chốt đơn nhưng không đạt được hiệu ứng như mong đợi.

Song song với các hoạt động nghệ thuật, ông bố 2 con còn tham gia các dự án thiện nguyện. Hành trình này giúp anh được nhiều khán giả yêu quý, nhưng cũng từng vấp phải ý kiến trái chiều. Trong một lần chia sẻ về quan điểm của mình, Quyền Linh cho biết anh đã trải qua hành trình dài gắn bó với các dự án cộng đồng nên tin rằng nếu làm từ cái tâm thì không có gì lo lắng cả. “Việc gì đến sẽ đến, việc gì làm ta cứ làm mà thôi”, nam MC từng chia sẻ.

Quyền Linh còn được nhắc đến bởi cuộc sống viên mãn bên vợ doanh nhân và 2 con gái gồm Lọ Lem - Hạt Dẻ. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ thỉnh thoảng chia sẻ khoảnh khắc bên gia đình, không ngại dành những lời ngọt ngào cho người bạn đời. Trong một chương trình, Quyền Linh từng chia sẻ vợ đồng hành về mặt tinh thần, đồng thời là chỗ dựa cho anh trong cuộc sống.

Với hai con gái, nam nghệ sĩ không mong muốn con nối gót theo con đường nghệ thuật như mình, mà thay vào đó là tập trung cho việc học tập. Dù vậy anh khẳng định nếu sau này con theo nghề, bản thân vẫn ủng hộ.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Quyền Linh cũng từng vướng phải những ồn ào. Điển hình là nam MC từng gây tranh luận về những clip quảng cáo sản phẩm hay việc bị nhà sản xuất Mái ấm gia đình Việt cho rằng anh đã bội tín, dẫn đến việc dừng hợp tác.