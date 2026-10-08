Nước ngập phòng trọ lúc rạng sáng, người đàn ông ở TP.HCM bị điện giật tử vong

Ngày 8.10, Công an phường Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong do điện giật trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là ông N.T.G.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 15 phút cùng ngày, thấy nước mưa tràn vào phòng trọ tại hẻm 84 đường số 11 (khu phố 32, phường Thủ Đức), ông G. cùng bà N.L.N.A, người ở cùng phòng, thức dậy dọn dẹp, chuyển đồ đạc tránh ngập nước.

Trong lúc dọn dẹp, bà A. lên gác lửng chuẩn bị chỗ để đồ thì nghe tiếng ông G. kêu cứu. Nhìn xuống dưới, bà phát hiện ông G. đang đứng giữa nước ngập, tay nắm sợi dây điện và có biểu hiện bị điện giật.

Dù bà A. lập tức ngắt cầu dao trên gác lửng, nguồn điện vẫn chưa ngắt hoàn toàn. Nghe tiếng tri hô, người dân tại các phòng trọ lân cận nhanh chóng cúp cầu dao tổng của dãy trọ rồi vào hỗ trợ. Lúc này, nạn nhân đã ngã nằm dưới nước, trên tay vẫn cầm sợi dây điện.

Ông G. được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Nước tràn về đường số 11 (phường Thủ Đức) lúc 1 giờ sáng khiến nhiều người dân trở tay không kịp ẢNH: NI NA

Nhận tin báo, Công an phường Thủ Đức đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 TP.HCM tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận vụ việc theo quy định.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một đoạn dây dẫn điện dài 48 cm, loại dây đôi, màu đỏ, bị tróc vỏ nhựa hở lõi đồng nhiều vị trí. Dây điện này thu tại vị trí ổ cắm điện phía trên máy giặt đặt dưới gầm cầu thang.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà A. cho rằng nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể do ông G. khi di chuyển đồ đạc lên gác thì bị trượt chân ngã nên chụp vào sợi dây điện bị hở lõi đồng và bị điện giật.

Phòng trọ nơi xảy ra tai nạn ẢNH: NI NA

Sau đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã chuyển tử thi nạn nhân đến nhà xác Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức để tiến hành khám nghiệm. Kết quả, ông G. chết do điện giật theo hồ sơ bệnh án cấp cứu do Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức ghi nhận.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND phường Thủ Đức đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp hỗ trợ gia đình nạn nhân.