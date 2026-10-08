    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sựDân sinh

    Tất bật tháo dỡ hàng chục hàng quán, trả lại mặt bằng cho bãi biển Nhật Lệ

    Nguyễn Phúc
    Nguyễn Phúc

    Không như dự báo có mưa lớn, tranh thủ 2 ngày tạnh ráo, hàng chục hộ kinh doanh dịch vụ dọc bãi biển Nhật Lệ (phường Đồng Hới, Quảng Trị) tất bật tháo dỡ hàng quán, di chuyển tài sản, trả lại mặt bằng theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

    Sáng 8.10, ghi nhận của PV Thanh Niên tại bãi biển Nhật Lệ cho thấy không khí khẩn trương của các hộ kinh doanh. Bàn ghế, vật dụng phục vụ kinh doanh được thu dọn, vận chuyển khỏi khu vực, nhiều công trình cũng được tháo dỡ.

    Bãi biển Nhật Lệ ngày hàng chục hàng quán tháo dỡ, trả lại mặt bằng - Ảnh 1.

    Hàng quán dọc bãi biển Nhật Lệ (ảnh chụp sáng 8.10)

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Trước đó, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Đồng Hới thông báo thời hạn hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh dịch vụ tại bãi tắm biển Nhật Lệ đã kết thúc từ ngày 30.9; các hộ kinh doanh được yêu cầu thu dọn tài sản, vệ sinh khu vực và bàn giao mặt bằng trước ngày 10.10.

    Việc bố trí địa điểm cho các hộ tiếp tục kinh doanh tại các bãi tắm biển Nhật Lệ sẽ được xem xét sau khi phường Đồng Hới có chủ trương, phương án quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ được phê duyệt.

    Bãi biển Nhật Lệ ngày hàng chục hàng quán tháo dỡ, trả lại mặt bằng - Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Theo chính quyền địa phương, việc giải phóng mặt bằng khu vực biển Nhật Lệ nhằm góp phần chỉnh trang đô thị, hoàn thiện cảnh quan, xây dựng không gian ven biển sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, hướng đến phục vụ người dân và du khách trong "Năm du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027". 

    Tính đến sáng 8.10, có khoảng 30 hộ kinh doanh tại bãi biển Nhật Lệ đã chủ động tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng. Các hộ kinh doanh cũng cho hay họ vẫn còn nhiều lo lắng, tâm tư nhưng trước mắt chấp hành chủ trương ở trên.

    Trước đó, ông Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới, trong quá trình kiểm tra tại khu vực này vào ngày 7.10, đã đề nghị Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Đồng Hới tiếp tục động viên các hộ chủ động tháo dỡ, di chuyển tài sản và bàn giao mặt bằng đúng thời gian; đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp, hỗ trợ người dân trong quá trình tháo dỡ, hạn chế thiệt hại tài sản.

    Dưới đây là một số hình ảnh Thanh Niên ghi lại:

    Bãi biển Nhật Lệ ngày hàng chục hàng quán tháo dỡ, trả lại mặt bằng - Ảnh 3.

    Nhiều hàng quán đã chủ động tháo dỡ

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Bãi biển Nhật Lệ ngày hàng chục hàng quán tháo dỡ, trả lại mặt bằng - Ảnh 4.

    Từ nay, những hàng quán này sẽ không còn hiện diện dọc bãi biển Nhật Lệ

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Bãi biển Nhật Lệ ngày hàng chục hàng quán tháo dỡ, trả lại mặt bằng - Ảnh 5.

    Sau công đoạn thu dọn, chính quyền địa phương còn nhiều việc phải làm để chỉnh trang khu vực này đẹp hơn

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Bãi biển Nhật Lệ ngày hàng chục hàng quán tháo dỡ, trả lại mặt bằng - Ảnh 7.

    Lo âu vẫn hiện lên khuôn mặt của người dân kinh doanh ở đây

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Bãi biển Nhật Lệ ngày hàng chục hàng quán tháo dỡ, trả lại mặt bằng - Ảnh 8.

    Dù tạm thời mất kế sinh nhai, nhưng người dân vẫn làm theo chủ trương của chính quyền

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Bãi biển Nhật Lệ ngày hàng chục hàng quán tháo dỡ, trả lại mặt bằng - Ảnh 9.
    Bãi biển Nhật Lệ ngày hàng chục hàng quán tháo dỡ, trả lại mặt bằng - Ảnh 10.
    Bãi biển Nhật Lệ ngày hàng chục hàng quán tháo dỡ, trả lại mặt bằng - Ảnh 11.

    Người dân tất bật thu dọn đồ đạc, bàn ghế... 

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Bãi biển Nhật Lệ ngày hàng chục hàng quán tháo dỡ, trả lại mặt bằng - Ảnh 12.
    Bãi biển Nhật Lệ ngày hàng chục hàng quán tháo dỡ, trả lại mặt bằng - Ảnh 13.
    Bãi biển Nhật Lệ ngày hàng chục hàng quán tháo dỡ, trả lại mặt bằng - Ảnh 14.

    Tháo dỡ các khung sắt 

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Bãi biển Nhật Lệ ngày hàng chục hàng quán tháo dỡ, trả lại mặt bằng - Ảnh 15.

    Lực lượng quân đội, dân quân tự vệ hỗ trợ người dân

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

     

    Tin liên quan

    Hàng chục tấn củi, gỗ, rác thải phủ kín bãi biển Nhật Lệ

    Hàng chục tấn củi, gỗ, rác thải phủ kín bãi biển Nhật Lệ

    Sau nhiều ngày mưa lớn, hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt vào bãi biển Nhật Lệ (Quảng Trị) khiến nhiều đoạn bờ biển ngổn ngang...

    Hàng quán ven biển Nhật Lệ phải di dời gấp trong 5 ngày giữa lúc cảnh báo mưa lớn?

    Ngắm cầu vòm thép ngàn tỉ bắc qua sông Nhật Lệ sắp hoàn thành

    Khám phá thêm chủ đề

    Bãi biển Nhật Lệ Đồng Hới chỉnh trang đô thị Quảng Trị tháo dỡ hàng quán

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận