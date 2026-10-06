Hàng quán ven biển Nhật Lệ phải di dời gấp trong 5 ngày giữa lúc cảnh báo mưa lớn?

Yêu cầu trả mặt bằng trước 10.10

Từ chiều 5.10 đến trưa 6.10, hàng chục bà con tiểu thương kinh doanh dịch vụ tại bãi biển Nhật Lệ (dọc đường Trương Pháp, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) đứng ngồi không yên với thông báo của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Đồng Hới.

Hàng quán mọc san sát bên bãi biển Nhật Lệ, dọc đường Trương Pháp ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo thông báo do ông Đặng Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Đồng Hới ký vào ngày 5.10, việc này đã được chiếu theo phụ lục hợp đồng giữa trung tâm với các hộ kinh doanh; thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ và sắp xếp hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các bãi tắm biển trên địa bàn phường Đồng Hới phục vụ năm Du lịch Quảng Trị 2027.

Theo đó, trung tâm thông báo thời hạn hợp đồng cho thuê địa điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ giữa trung tâm với hộ kinh doanh tại bãi tắm biển Nhật Lệ đã kết thúc kể từ ngày 30.9.2026. Vì thế, trung tâm yêu cầu hộ kinh doanh có trách nhiệm thu dọn toàn bộ tài sản, trang thiết bị, vật dụng phục vụ kinh doanh; vệ sinh sạch sẽ khu vực kinh doanh và bàn giao lại mặt bằng theo yêu cầu của trung tâm trước ngày 10.10.

Những dãy quán kinh doanh dịch vụ ăn uống có kết cấu giống nhau, kéo dài trên bãi biển Nhật Lệ ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cũng theo thông báo, việc bố trí, sắp xếp địa điểm cho các hộ tiếp tục hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các bãi tắm biển Nhật Lệ trong thời gian tới sẽ được xem xét trên cơ sở chủ trương, phương án quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các bãi tắm biển của phường Đồng Hới được phê duyệt, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành.

"Các hộ kinh doanh có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các bãi tắm biển chủ động theo dõi các thông báo của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn khi có thông báo", thông báo nêu.

Các hàng quán đang đóng cửa vì hết mùa du lịch và đang trong thời điểm mưa lớn ẢNH: NGUYỄN PHÚC

5 ngày, tháo dỡ sao kịp giữa mưa lớn?

Trưa 6.10, PV Thanh Niên đã có mặt tại khu vực hàng quán dọc bãi biển Nhật Lệ để ghi nhận tình hình. Phần vì mùa du lịch biển đã qua, phần vì có mưa lớn nên hầu hết các hàng quán đều đóng cửa, quang cảnh khá vắng vẻ. Tuy nhiên, bên trong rất nhiều hàng quán, các tiểu thương tụ tập, bàn tán, lo lắng về tương lai của những ngày sắp tới…

Ngổn ngang hàng quán ở khu vực ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Bà Dương Thị Mai (59 tuổi, chủ hộ kinh doanh quán Mai Tần) cho biết bà và các hộ dân kinh doanh ở đây đều ủng hộ việc thu hồi các địa điểm kinh doanh để chỉnh trang đô thị, mở rộng đường Trương Pháp của chính quyền. Bà Mai cũng hiểu rằng khi đường dọc biển được nâng cấp thì cảnh quan sẽ càng đẹp và khách du lịch đến càng nhiều.

"Chỉ có điều chúng tôi nhận thông báo gấp quá, mới nhận chiều qua mà yêu cầu 5 ngày sau phải trả mặt bằng. Các hàng quán của chúng tôi đều được dựng bằng khung thép kiên cố, đường điện, đường nước chằng chịt, đồ đạc cũng không ít… Chúng tôi cần thời gian dài hơn. Đó là chưa nói trong 5 ngày từ giờ đến ngày 10.10, theo đài dự báo, khu vực có mưa rất to thì làm sao chúng tôi di dời được", bà Mai phân tích.

Các tiểu thương bần thần, thấp thỏm trước thông báo di dời gấp, ngay trong bối cảnh mưa lớn ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Ngổn (64 tuổi, chủ hộ kinh doanh quán Thanh Thanh), người từng nhiều năm kinh doanh hàng ăn uống dọc bờ biển Nhật Lệ cũng cho rằng ngoài việc cho thời gian di dời nhiều hơn một chút thì chính quyền cũng nên hỗ trợ kinh phí, lực lượng giúp người dân di dời.

Nhưng điều quan trọng nhất, được các tiểu thương mong mỏi nhất vẫn là sinh kế hậu di dời. Các hộ kinh doanh đề xuất chính quyền quan tâm sắp xếp cho một địa điểm mới để tiếp tục kinh doanh dịch vụ. "Chúng tôi bao lâu nay sống bám trụ vào hàng quán dọc bãi biển Nhật Lệ này, nay tháo dỡ đi thì không biết làm gì để sống, để nuôi con cháu ăn học…", ông Ngổn xúc động gửi gắm.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 6.10, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Đồng Hới Đặng Ngọc Hùng cho biết thời hạn 10.10 mà trung tâm đưa ra là để đảm bảo tiến độ chung và nhiều vấn đề liên quan.

Tuy nhiên, theo ông Hùng, khi có diễn biến mưa lớn, đơn vị dự kiến vẫn cho các hộ kinh doanh kéo dài ra đến ngày 15 - 16.10. Khi phóng viên đặt vấn đề nếu như phía trung tâm lường trước việc có mưa lớn thì nên chăng cần ra thông báo mới, cập nhật thời gian cho bà con tiểu thương bớt lo lắng, ông Hùng cho biết trung tâm có cắt cử lực lượng thường trực để hỗ trợ bà con. "Chúng tôi vừa tuyên truyền, giải thích vừa hỗ trợ bà con về lịch di dời, khi bà con đồng ý thì được di dời trước", ông Hùng nói.

Cũng trong chiều 6.10, ông Lê Đức Trọng, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đồng Hới cho biết chính quyền đặc biệt chia sẻ với những tâm tư của các hộ kinh doanh dọc bờ biển Nhật Lệ. Theo ông Trọng, hiện vẫn chưa chốt được vị trí mới cho bà con kinh doanh vì còn phải xin ý kiến của UBND tỉnh và các đơn vị liên quan, nhưng ông Trọng cho biết chắc chắn chính quyền sẽ tổ chức các buổi đối thoại để lắng nghe bà con trình bày, cùng tìm giải pháp trọn vẹn.