Một tàu cá bị lật khi vào cửa Nhật Lệ

Sáng 9.3, thông tin từ Đồn biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, tổ công tác cùng xuồng của đơn vị và ngư dân địa phương đã phối hợp tiếp cận tàu cá QB - 11064 TS, cứu nạn thành công 5 ngư dân khi tàu bị lật.

Tàu cá trước thời điểm bị lật hẳn ẢNH: NGƯ DÂN CUNG CẤP

Trước đó, lúc 6 giờ 5 phút cùng ngày, tàu cá QB - 11064 TS gồm 5 thuyền viên do ông Nguyễn Tiến Hoàng (53 tuổi, ở tổ dân phố Mỹ Cảnh, phường Đồng Hới) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trong hành trình đi đánh cá về đến cửa Nhật Lệ, thì phương tiện bị sóng to đánh lật nghiêng, chìm 1 nửa. 4 thuyền viên được tàu bạn kịp thời ứng cứu, chủ tàu Nguyễn Tiến Hoàng bám lại trên tàu.

Phát hiện sự việc, Đồn biên phòng Nhật Lệ đã triển khai xuồng ST660 gồm 4 cán bộ chiến sĩ do đại úy Nguyễn Văn Thuận, Phó đồn trưởng chỉ huy ra để ứng cứu. Đến 6 giờ 30 phút, tổ công tác đã tiếp cận tàu QB - 11064 TS và cứu ông Hoàng lên xuồng.

2 tổ công tác Đồn biên phòng Nhật Lệ dùng xuồng ST660 tiếp cận ứng cứu thuyền trưởng Nguyễn Tiến Hoàng ẢNH: THANH LỘC

Đồn biên phòng Nhật Lệ cũng đã huy động các tàu cá của ngư dân phối hợp tiếp cận dùng dây chằng buộc cứu kéo tàu bị nạn. Đến nay tàu đã được lật lại thăng bằng. Gia đình và nhân dân đang phối hợp bơm nước cho tàu nổi để kéo vào bờ sửa chữa.

Được biết, tàu QB - 11064 TS dài 13,25 m, làm nghề lưới rê. Tàu xuất bến đi khai thác hải sản vào lúc 15 giờ 53 phút, ngày 8.3.



