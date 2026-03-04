Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Bộ đội biên phòng Cà Mau gắn bảo vệ chủ quyền biển với sinh kế ngư dân

Gia Bách
Gia Bách
04/03/2026 14:48 GMT+7

Trong 10 năm qua, lực lượng Bộ đội biên phòng Cà Mau không chỉ giữ vững an ninh tuyến biển mà còn tham gia hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo, lan tỏa nhiều mô hình giúp ngư dân ổn định cuộc sống.

Ngày 4.3, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết và tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới biển giai đoạn 2015 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng, ghi nhận và biểu dương những kết quả Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau đạt được trong 10 năm qua. Theo ông, Cà Mau là một trong những địa phương tiêu biểu của cả nước trong việc gắn nhiệm vụ bảo vệ biên giới với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại khu vực biên giới biển.

Bộ đội Biên phòng Cà Mau gắn bảo vệ chủ quyền biển với sinh kế ngư dân - Ảnh 1.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng, ghi nhận và biểu dương những kết quả Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau trong 10 năm qua

ẢNH: HOÀNG TÁ

Tuy nhiên, thiếu tướng Trần Ngọc Hữu cho rằng, thời gian tới tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, khó dự báo; trong nước vẫn còn nhiều nguy cơ, thách thức. Trên các tuyến biên giới và một số địa bàn chiến lược có thể phát sinh yếu tố phức tạp; các thế lực thù địch có thể lợi dụng vấn đề biên giới, hải đảo, dân tộc, tôn giáo để chống phá; tình hình tội phạm, đặc biệt là ma túy và buôn lậu, có khả năng gia tăng.

Bộ đội Biên phòng Cà Mau gắn bảo vệ chủ quyền biển với sinh kế ngư dân - Ảnh 2.

Lớp học do bộ đội biên phòng mở và đứng lớp ở Hòn Chuối

ẢNH: G.B

Do đó, ông đề nghị lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị; nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh Cà Mau trong quản lý, bảo vệ biên giới biển gắn với phát triển kinh tế biển bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để ngư dân chấp hành pháp luật; kiên quyết thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

Tại hội nghị, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết giai đoạn 2015 - 2025, Bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp triển khai hàng chục mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo và hỗ trợ sinh kế cho người dân khu vực biên giới biển; tổ chức tuyên truyền pháp luật với hàng trăm ngàn lượt người tham gia.

Bộ đội Biên phòng Cà Mau gắn bảo vệ chủ quyền biển với sinh kế ngư dân - Ảnh 3.

Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại hội nghị

ẢNH: HOÀNG TÁ

Nhiều mô hình được duy trì hiệu quả, góp phần gắn bảo đảm an ninh trật tự với phát triển sản xuất trên biển, như: tổ tàu thuyền an toàn, tổ tự quản an ninh trật tự, ấp điểm không có tội phạm và tệ nạn xã hội, tiếng loa biên phòng, lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối…

Song song đó, các chương trình an sinh xã hội như "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản", "Xuân biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân", "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng"… được triển khai thường xuyên, hỗ trợ hàng ngàn lượt hộ dân và học sinh trong 10 năm qua.

Bộ đội Biên phòng Cà Mau gắn bảo vệ chủ quyền biển với sinh kế ngư dân - Ảnh 4.

UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015 - 2025

ẢNH: HOÀNG TÁ

Dịp này, UBND tỉnh Cà Mau đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các mô hình, chương trình, phong trào bộ đội biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới biển giai đoạn 2015 - 2025.

Tin liên quan

Sau sáp nhập, Bộ đội biên phòng Tây Ninh phá nhiều chuyên án lớn, giữ vững biên giới

Sau sáp nhập, Bộ đội biên phòng Tây Ninh phá nhiều chuyên án lớn, giữ vững biên giới

Sau khi chuyển đổi mô hình tổ chức mới, Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh liên tiếp lập nhiều chiến công, trong đó nổi bật là việc triệt phá đường dây buôn lậu, thu giữ 18 kg vàng.

Khám phá thêm chủ đề

Biên phòng biên giới biển hòn chuối cà mau Sinh kế Ngư dân biên phòng cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận