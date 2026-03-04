Bộ đội biên phòng Cà Mau gắn bảo vệ chủ quyền biển với sinh kế ngư dân

Ngày 4.3, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết và tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới biển giai đoạn 2015 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng, ghi nhận và biểu dương những kết quả Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau đạt được trong 10 năm qua. Theo ông, Cà Mau là một trong những địa phương tiêu biểu của cả nước trong việc gắn nhiệm vụ bảo vệ biên giới với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại khu vực biên giới biển.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng, ghi nhận và biểu dương những kết quả Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau trong 10 năm qua ẢNH: HOÀNG TÁ

Tuy nhiên, thiếu tướng Trần Ngọc Hữu cho rằng, thời gian tới tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, khó dự báo; trong nước vẫn còn nhiều nguy cơ, thách thức. Trên các tuyến biên giới và một số địa bàn chiến lược có thể phát sinh yếu tố phức tạp; các thế lực thù địch có thể lợi dụng vấn đề biên giới, hải đảo, dân tộc, tôn giáo để chống phá; tình hình tội phạm, đặc biệt là ma túy và buôn lậu, có khả năng gia tăng.

Lớp học do bộ đội biên phòng mở và đứng lớp ở Hòn Chuối ẢNH: G.B

Do đó, ông đề nghị lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị; nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh Cà Mau trong quản lý, bảo vệ biên giới biển gắn với phát triển kinh tế biển bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để ngư dân chấp hành pháp luật; kiên quyết thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

Tại hội nghị, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết giai đoạn 2015 - 2025, Bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp triển khai hàng chục mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo và hỗ trợ sinh kế cho người dân khu vực biên giới biển; tổ chức tuyên truyền pháp luật với hàng trăm ngàn lượt người tham gia.

Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại hội nghị ẢNH: HOÀNG TÁ

Nhiều mô hình được duy trì hiệu quả, góp phần gắn bảo đảm an ninh trật tự với phát triển sản xuất trên biển, như: tổ tàu thuyền an toàn, tổ tự quản an ninh trật tự, ấp điểm không có tội phạm và tệ nạn xã hội, tiếng loa biên phòng, lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối…

Song song đó, các chương trình an sinh xã hội như "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản", "Xuân biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân", "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng"… được triển khai thường xuyên, hỗ trợ hàng ngàn lượt hộ dân và học sinh trong 10 năm qua.

UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015 - 2025 ẢNH: HOÀNG TÁ

Dịp này, UBND tỉnh Cà Mau đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các mô hình, chương trình, phong trào bộ đội biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới biển giai đoạn 2015 - 2025.