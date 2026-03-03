Sau sáp nhập, Bộ đội biên phòng Tây Ninh phá nhiều chuyên án lớn, giữ vững biên giới

Ngày 3.3, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh (trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2026) và 37 năm ngày Biên phòng toàn dân.

Đại tá Dương Văn Dược, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, ôn lại truyền thống 67 năm của lực lượng

ẢNH: BẮC BÌNH

Đại tá Dương Văn Dược, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, thực hiện Kết luận số 159-KL/TW của Bộ Chính trị, từ ngày 1.7.2025, Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh (hợp nhất Bộ đội biên phòng 2 tỉnh Long An và Tây Ninh cũ) đã chính thức hoạt động theo mô hình Ban Chỉ huy trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, với quy mô tương đương cấp sư đoàn.

Dù có sự thay đổi lớn về cơ cấu, đơn vị đã nhanh chóng ổn định biên chế, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và khẳng định sức chiến đấu mạnh mẽ trên tuyến biên giới dài hơn 368 km.

Từ ngày hợp nhất đến nay, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh đã chủ trì xác lập và đấu tranh thành công 8 chuyên án lớn. Những con số "biết nói" dưới đây cho thấy sự quyết liệt trong công tác phòng chống tội phạm buôn lậu: thu giữ tang vật gồm 18 kg vàng, 5,5 kg bạc, 80.000 USD và hơn 1,2 tỉ đồng tiền mặt; thu giữ 7,3 kg ma tuý và hơn 1.700 viên ma túy tổng hợp; thu giữ hơn 1,3 tấn pháo nổ, hơn 52.000 bao thuốc lá và 1 khẩu súng AK kèm đạn.

Riêng đợt cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh đã thể hiện tinh thần "thép" khi xử lý hơn 3.300 vụ việc liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép, bắt giữ nhiều đối tượng buôn lậu ma túy và pháo nổ ngay tại cửa ngõ biên giới.

Quang cảnh buổi họp mặt ẢNH: BẮC BÌNH

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, đơn vị còn là điểm tựa vững chắc của nhân dân vùng biên. Các chương trình như "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản", "Nâng bước em tới trường" đã trao tặng hơn 5.500 suất quà với tổng trị giá trên 3,5 tỉ đồng cho bà con nghèo, góp phần thắt chặt tình quân dân.

Dịp này, Chủ tịch nước đã quyết định trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huy chương Quân kỳ Quyết thắng cho nhiều cá nhân nguyên lãnh đạo Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh và Long An cũ ẢNH: BẮC BÌNH

Đại tá Nguyễn Văn Giáp, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng phía Campuchia để duy trì biên giới hòa bình, hữu nghị, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.