Sở Y tế Tây Ninh đánh giá cao Bệnh viện đa khoa quốc tế Tân An

Ngày 26.2, đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh do ông Đỗ Hồng Sơn, Giám đốc Sở Y tế, dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng tập thể y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa quốc tế Tân An, nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2026).

Tiếp đoàn công tác, bác sĩ Lê Phạm Hoa Sơn Trà, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa quốc tế Tân An, đã báo cáo về hành trình phục hồi và phát triển của đơn vị. Từ cột mốc khánh thành năm 2020 đến việc chuyển đổi mô hình đa khoa và đổi tên thành Bệnh viện đa khoa quốc tế Tân An vào tháng 5.2025, bệnh viện đã không ngừng hoàn thiện hệ thống.

Ông Hỗ Hồng Sơn, Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh và bác sĩ Lê Phạm Hoa Sơn Trà

ẢNH: B.B

Bác sĩ Trà khẳng định, với thế mạnh là các khoa mũi nhọn như Sản - Phụ khoa và Nhi tổng hợp, Bệnh viện đa khoa quốc tế Tân An hiện sở hữu chất lượng chuyên môn hàng đầu tỉnh Tây Ninh và các tỉnh lân cận.

Bên cạnh đó, bệnh viện đã đầu tư chuyên sâu cho nhiều khoa mới với hệ thống máy móc hiện đại như máy chụp MRI 1.5 Tesla, MSCT 128 lát từ Philips, hệ thống siêu âm GE và phòng mổ đạt chuẩn quốc tế... Đặc biệt, bệnh viện đã thu hút được đội ngũ chuyên gia đầu ngành về làm việc.

Ông Đỗ Hồng Sơn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, đánh giá cao sự phục hồi mạnh mẽ và những bước tiến vượt bậc của Bệnh viện đa khoa quốc tế Tân An trong thời gian qua và tin tưởng thời gian tới bệnh viện sẽ thu hút được nhiều hơn nữa bệnh nhân trong tỉnh cũng khu vực lân cận.

Ông Sơn cho biết, hệ thống y tế tư nhân đóng vai trò rất quan trọng trong bối cảnh y tế công quá tải. Hơn nữa, y tế tư nhân có nhiều lợi thế để đầu tư phát triển y tế chuyên sâu theo nội lực của mình.

Ông Đỗ Hồng Sơn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, đánh giá cao sự phục hồi và nỗ lực đầu tư phát triển y tế chuyên sâu của Bệnh viện đa khoa quốc tế Tân An ẢNH: B.B

"Trong bối cảnh hệ thống y tế công lập đang đối mặt với tình trạng quá tải, sự phát triển của y tế tư nhân đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bệnh viện đa khoa quốc tế Tân An không chỉ chia sẻ áp lực điều trị, mà còn mang đến cho người dân địa phương cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại quê nhà bằng nội lực chuyên sâu và công nghệ hiện đại", ông Sơn nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh bày tỏ sự tin tưởng vào định hướng "Bệnh viện vì cộng đồng" của Bệnh viện đa khoa quốc tế Tân An.

"Sắp tới, Sở Y tế sẽ thành lập đoàn công tác để kiểm tra, hỗ trợ bệnh viện hoàn thiện các quy trình chuyên môn, đảm bảo hoạt động chỉn chu nhằm mang lại giá trị tốt nhất cho bệnh nhân. Đặc biệt, việc thực hiện hiệu quả hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giúp người dân giảm bớt gánh nặng kinh tế khi thụ hưởng các kỹ thuật cao", ông Sơn cho biết thêm.