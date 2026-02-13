Ca mổ đêm giao thừa và những 'bàn tay vàng' thầm lặng tại BVĐK Quốc tế Tân An

BVĐK Quốc tế Tân An là điểm đến tin cậy của sản phụ địa phương và khu vực cửa ngõ miền Tây ẢNH: BẮC BÌNH

NICU là viết tắt của cụm từ Neonatal Intensive Care Unit - chăm sóc tích cực sơ sinh, nơi điều trị đặc biệt 24/7 cho trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc mắc bệnh lý nghiêm trọng sau sinh.

Ca mổ "định mệnh" đêm giao thừa và bản lĩnh của trưởng khoa

Trong bối cảnh y tế khu vực Tây Nam bộ đang từng bước chuyển mình, BVĐK Quốc tế Tân An (tiền thân là Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An, tọa lạc số 136C, đường tỉnh 827, P.Tân An, tỉnh Tây Ninh - địa chỉ cũ là P.7, TP.Tân An, tỉnh Long An) nổi lên như một điểm sáng. Dù mới đi vào hoạt động từ năm 2020, nơi đây nhanh chóng trở thành địa chỉ tin cậy của hàng chục ngàn sản phụ. Bí quyết không chỉ nằm ở cơ sở vật chất khang trang, mà còn ở chiến lược "chiêu hiền đãi sĩ", quy tụ những chuyên gia đầu ngành. Điển hình trong số đó là BS.CK2 Lê Phạm Hoa Sơn Trà, Trưởng khoa Sản - Phụ khoa, người được ví như "nữ tướng" với 27 năm kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện lớn.

BVĐK Quốc tế Tân An tự tin vượt trội về máy móc, trang thiết bị y tế ẢNH: BẮC BÌNH

Câu chuyện về BS Trà và ca mổ đêm 30 Tết đã trở thành một giai thoại đẹp về y đức tại đây. Ngay lúc pháo hoa đêm giao thừa Xuân Ất Tỵ 2025 sắp nổ tại TP.Tân An (cũ), BS Trà nhận một ca cấp cứu khẩn. Sản phụ Nguyễn Thị L. (35 tuổi, ngụ P.Kiến Tường) nhập viện trong tình trạng rau bong non thể nặng, tiền sản giật, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con. Với tiền sử mổ sinh 2 lần và lần mang thai này là kết quả của nhiều năm hiếm muộn, áp lực đặt lên vai ê kíp trực là vô cùng lớn.

"Trong phòng mổ, không có đêm giao thừa, chỉ có nhịp tim thai nhi cần được bảo vệ" - tâm niệm ấy đã thôi thúc BS Trà đưa ra quyết định quyết đoán. Hệ thống phòng mổ hiện đại lập tức sáng đèn. Dưới sự chỉ huy của BS Trà, cùng sự hỗ trợ đắc lực của máy monitor theo dõi tim thai liên tục như "chiếc la bàn" và kíp gây mê hồi sức, bé trai 2,8 kg đã cất tiếng khóc chào đời an toàn. Sản phụ L. cũng thoát cửa tử nhờ được kiểm soát huyết áp kịp thời.

Không gian rộng rãi nên BVĐK Quốc tế Tân An cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện có nhiều ý nghĩa cho người nhà và bệnh nhân đang điều trị ẢNH: BẮC BÌNH

Chia sẻ về ca mổ, BS Trà cho biết: "Máy móc hiện đại giúp chúng tôi chẩn đoán chính xác, nhưng chính kinh nghiệm 27 năm mới giúp đưa ra quyết định sinh tử trong những tình huống bất ngờ". Ca mổ thành công không chỉ mang lại hạnh phúc cho gia đình chị L. ngay thời điểm năm mới bắt đầu, mà còn khẳng định năng lực xử lý các tai biến sản khoa phức tạp của BVĐK Quốc tế Tân An ngay tại tuyến tỉnh.

Chạy đua với thời gian trong đêm mưa bão: Hạnh phúc vỡ òa

Không chỉ có những lãnh đạo giàu kinh nghiệm như BS Trà, Khoa Sản còn có những "ngôi sao" tận tụy khác như BS.CK2 Bùi Thị Ngọc Trâm. Câu chuyện BS Trâm cứu sống ca suy thai cấp trong đêm mưa bão cho sản phụ M.T.M (26 tuổi ở Tầm Vu) đã trở thành niềm cảm hứng cho cả bệnh viện cũng như hệ thống y tế tại tỉnh Tây Ninh.

Theo hồ sơ lưu tại BVĐK Quốc tế Tân An, đêm đó, sản phụ M.T.M nhập viện khi chuyển dạ sinh con so, nhưng có dấu hiệu suy thai cấp kèm ngôi bất thường. Thời gian là vàng, nhưng trong điều kiện thời tiết mưa bão, việc chuyển viện lên TP.HCM là bất khả thi và tiềm ẩn quá nhiều rủi ro cho thai nhi.

Một phòng bệnh trong BVĐK Quốc tế Tân An ẢNH: BẮC BÌNH

Trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", BS Trâm nhanh chóng đánh giá và chỉ định mổ lấy thai khẩn cấp. "Cần mổ ngay, chúng ta có đủ điều kiện để làm tốt ca này", BS Trâm quả quyết. Trong phòng mổ được trang bị tối tân, đôi tay thao tác chính xác và nhanh chóng của BS Trâm đã đưa bé trai 3,2kg ra ngoài an toàn chỉ sau 15 phút. Tiếng khóc của trẻ thơ cất lên xua tan không khí căng thẳng của đêm mưa bão.

Sản phụ M. xúc động chia sẻ: "Nhà tôi nghèo, ở xa, chuyển dạ sinh con trong mưa gió, tưởng không giữ được con. May nhờ có BS Trâm quá giỏi và BVĐK Quốc tế Tân An với máy móc tốt nên mẹ con tôi mới được mẹ tròn con vuông. Tôi vô cùng biết ơn"!

Điều ấn tượng các sản phụ tại BVĐK Quốc tế Tân An không chỉ là những ca mổ kỳ tích, mà còn là sự chăm sóc tận tâm hậu phẫu và sự hỗ trợ của công nghệ. Hệ thống lồng ấp NICU nuôi dưỡng trẻ sinh non, hay những lời hướng dẫn cho con bú ân cần của BS Trâm, BS Trà…đã tạo nên một môi trường y tế nhân văn, tin cậy.

Với thông điệp "mang dịch vụ chuẩn quốc tế về phục vụ người dân quê mình", đội ngũ bác sĩ Sản - Phụ khoa tại BVĐK Quốc tế Tân An đang từng ngày khẳng định: Người dân Long An (nay là Tây Ninh) và các vùng lân cận hoàn toàn có thể yên tâm trao gửi niềm tin cho những hành trình vượt cạn an toàn và hạnh phúc ngay tại quê nhà, mà không cần phải vất vả đi xa.