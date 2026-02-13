Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

'Giải mã' lý do Tây Ninh chọn Đức Hòa làm hạt nhân trung tâm hành chính

Bắc Bình
Bắc Bình
13/02/2026 17:04 GMT+7

Với định hướng thiết lập trung tâm hành chính - chính trị mới tại khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh đang hiện thực hóa chiến lược đô thị vệ tinh, tạo bước ngoặt để bứt phá mạnh mẽ trong mối liên kết vùng.

Tờ trình số 588/TTr-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (được HĐND tỉnh Tây Ninh thông qua tại kỳ họp thứ 9, ngày 12.2.2026) đã chính thức đặt vấn đề nghiên cứu và hình thành trung tâm hành chính mới tại khu vực phía bắc đô thị Đức Hòa - Hậu Nghĩa. 

"Giải mã" lý do Tây Ninh chọn Đức Hòa làm hạt nhân trung tâm hành chính - Ảnh 2.

Đức Hòa - Hậu Nghĩa hiện thuộc khu vực nông thôn của tỉnh Tây Ninh, nhưng được xác định sẽ đầu tư rất lớn

ẢNH: BẮC BÌNH

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, lý do đầu tiên nằm ở vị trí địa chính trị. Đức Hòa - Hậu Nghĩa nằm ở vị trí cửa ngõ phía nam của tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập, nơi tiếp giáp gần nhất với TP.HCM. Trong cấu trúc phát triển đô thị của vùng, khu vực này được quy hoạch trở thành đô thị vệ tinh, có khả năng chia sẻ và gánh vác các chức năng kinh tế, dịch vụ mà vùng lõi TP.HCM đang quá tải.

Việc đặt trung tâm hành chính tại đây giúp thu hẹp khoảng cách giao tiếp quản lý, thúc đẩy dòng vốn đầu tư từ cực tăng trưởng lớn nhất cả nước đổ về Tây Ninh một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, không gian phát triển mới tại Đức Hòa - Hậu Nghĩa cho phép tỉnh Tây Ninh xây dựng một hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại từ đầu. Thay vì phải chật vật chỉnh trang các khu vực cũ vốn đã định hình và khó mở rộng, trung tâm hành chính mới sẽ được thiết kế theo mô hình đô thị thông minh, tích hợp các công nghệ số vào quản trị công.

"Thanh nam châm" thu hút các dự án lớn

Một thành viên trong Hội đồng tư vấn điều chỉnh quy hoạch tỉnh Tây Ninh cho biết, việc xác lập Đức Hòa - Hậu Nghĩa là "trái tim" hành chính mới không chỉ dừng lại ở các tòa nhà công vụ. Theo quy hoạch điều chỉnh, khu vực này sẽ trở thành trung tâm dịch vụ đa chức năng, y tế, giáo dục và văn hóa cấp vùng. Sự hiện diện của bộ máy hành chính tại đây sẽ tạo ra một "thanh nam châm" thu hút các dự án quy mô lớn.

"Giải mã" lý do Tây Ninh chọn Đức Hòa làm hạt nhân trung tâm hành chính - Ảnh 3.

Một góc đô thị Tân An, nơi đặt trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Tây Ninh hiện nay

ẢNH: BẮC BÌNH

Về mặt hạ tầng, trung tâm hành chính - chính trị mới là nút giao quan trọng của các trục động lực phát triển. Với việc nghiên cứu nối dài tuyến metro từ TP.HCM và hoàn thiện các tuyến cao tốc như Gò Dầu - Xa Mát hay TP.HCM - Mộc Bài, Đức Hòa - Hậu Nghĩa thì khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa sẽ trở thành điểm trung chuyển huyết mạch.

Sự kết nối giao thông đa phương thức này đảm bảo rằng, dù trung tâm hành chính nằm ở phía nam, khả năng chỉ đạo và điều hành của chính quyền đối với các khu vực kinh tế biên giới ở phía bắc hay các vùng năng lượng sạch phía tây vẫn luôn thông suốt và kịp thời.

