Thời sự

Tây Ninh thông qua điều chỉnh quy hoạch, phấn đấu thành nơi 'đáng đến và đáng sống'

Bắc Bình
Bắc Bình
12/02/2026 11:53 GMT+7

HĐND tỉnh Tây Ninh đã thông qua tờ trình điều chỉnh quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Điểm đáng chú ý nhất là Trung tâm Hành chính - chính trị của tỉnh sẽ đặt ở khu vực Hậu Nghĩa - Đức Hòa.

Tây Ninh thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh, có gì đáng chú ý?

Ngày 12.2, tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông tờ trình của UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tây Ninh điều chỉnh quy hoạch 2030 hướng tới nơi đáng sống và phát triển bền vững - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã thông qua tất cả 10 nghị quyết

ẢNH: BẮC BÌNH

Tờ trình của UBND tỉnh Tây Ninh đã phác thảo một lộ trình phát triển rất cụ thể trong giai đoạn tới. Điểm cốt lõi trong bản điều chỉnh quy hoạch lần này là xác lập tầm nhìn đến năm 2050, đưa Tây Ninh trở thành một tỉnh công nghiệp - dịch vụ phát triển, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị khu vực Đông Nam Á.

Về mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu trở thành nơi "đáng đến và đáng sống". Tỉnh đặt mục tiêu đóng vai trò là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời là đầu mối giao thương quốc tế quan trọng với Campuchia và khối ASEAN.

Tây Ninh điều chỉnh quy hoạch 2030 hướng tới nơi đáng sống và phát triển bền vững - Ảnh 2.

Các đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh biểu quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

ẢNH: BẮC BÌNH

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Tây Ninh xác định các chỉ tiêu kinh tế rất ấn tượng, như tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10 - 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người từ 8.000 - 8.500 USD/người vào năm 2030.

Cơ cấu kinh tế sẽ được chuyển dịch mạnh mẽ với khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 55 - 56% và dịch vụ chiếm 26 - 27%. Dự kiến, kinh tế số sẽ đóng góp khoảng 30% vào GRDP của tỉnh.

Bên cạnh kinh tế, quy hoạch mới còn chú trọng đặc biệt đến phát triển bền vững và an sinh xã hội. Tây Ninh kiên định quan điểm "lấy con người làm trung tâm", không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn của Trung ương, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia là 80%.

Dịch chuyển Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh về Đức Hòa - Hậu Nghĩa

Sự thay đổi đáng chú ý nhất trong bản quy hoạch điều chỉnh chính là mô hình tổ chức không gian hoạt động kinh tế - xã hội theo cấu trúc: 3 vùng kinh tế - 3 trung tâm - 6 hành lang kinh tế - 3 trục động lực và 1 vành đai biên giới.

Tây Ninh điều chỉnh quy hoạch 2030 hướng tới nơi đáng sống và phát triển bền vững - Ảnh 3.

Khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa sẽ là Trung tâm Hành chính - chính trị của tỉnh Tây Ninh

ẢNH: BẮC BÌNH

Trong đó, 3 vùng kinh tế - xã hội bao gồm vùng phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ hỗ trợ cho TP.HCM; vùng kinh tế cửa khẩu và du lịch sinh thái phía tây; vùng năng lượng sạch - nông nghiệp công nghệ cao phía bắc gắn với hồ Dầu Tiếng.

3 trung tâm động lực gồm: cụm đô thị Tân Ninh - Long Hoa (văn hóa, du lịch); cụm Long An - Tân An (dịch vụ hiện đại, y tế, giáo dục); cụm Đức Hòa - Hậu Nghĩa (Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh, khu vực động lực kinh tế mới).

Tây Ninh sẽ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đa phương thức. Trong thời kỳ đến năm 2030 sẽ ưu tiên hoàn thiện mạng lưới cao tốc (Gò Dầu - Xa Mát, TP.HCM - Mộc Bài) và các đường vành đai 3, 4 kết nối vùng. Đặc biệt, tỉnh nghiên cứu nối dài tuyến metro từ TP.HCM tới Tây Ninh và phát triển đường sắt nhẹ Gò Dầu - Tân Ninh để tối ưu hóa khả năng kết nối.

Về công nghiệp, quy hoạch xác định phát triển theo hướng hiện đại, xanh và thông minh. Tỉnh dự kiến đến năm 2030 sẽ có tổng cộng 59 khu công nghiệp với diện tích hơn 16.700 ha và 103 cụm công nghiệp. Các khu kinh tế cửa khẩu như Mộc Bài và Xa Mát tiếp tục được đầu tư để trở thành những đầu mối giao thương mang tầm quốc tế.

Tây Ninh điều chỉnh quy hoạch 2030 hướng tới nơi đáng sống và phát triển bền vững - Ảnh 4.

Khu du lịch núi Bà Đen sẽ là điểm đến đẳng cấp quốc tế theo kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh

ẢNH: B.B

Lĩnh vực du lịch cũng được kỳ vọng có bước tiến lớn khi tập trung xây dựng Khu du lịch núi Bà Đen trở thành điểm đến đẳng cấp quốc tế. Đồng thời, phát triển du lịch sinh thái ven sông Vàm Cỏ Đông và hồ Dầu Tiếng để tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Bản điều chỉnh quy hoạch tỉnh Tây Ninh mới vừa được HĐND tỉnh thông qua không là bản "tổng thiết kế" cho tương lai của tỉnh. Với sự phân bổ nguồn lực hợp lý và chiến lược phát triển rõ ràng, Tây Ninh đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, trở thành một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng tại khu vực phía nam.

Khám phá thêm chủ đề

điều chỉnh quy hoạch Tây Ninh trung tâm hành chính chính tri nơi đáng sống Quy hoạch tỉnh Tây Ninh
