Thời sự

Phường Trấn Biên được chọn làm trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai

Lê Lâm
Lê Lâm
22/01/2026 09:21 GMT+7

Đồng Nai mới có diện tích hơn 12.700 km2, dân số gần 4,5 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 4 cả nước. Phường Trấn Biên được chọn làm trung tâm hành chính của tỉnh.

Liên quan đến công tác điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai mới (sau sáp nhập giữa Đồng Nai cũ và Bình Phước) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có chỉ đạo quan trọng.

Phường Trấn Biên được chọn làm trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai- Ảnh 1.

Đồng Nai xác định thế mạnh của 5 khu vực để tập trung phát triển

ẢNH: H.K

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, xây dựng phụ lục danh mục các dự án, công trình của ngành, lĩnh vực, địa phương trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, và có văn bản cam kết không hợp thức hóa các dự án, công trình có sai phạm vào điều chỉnh quy hoạch.

Đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về công trình, dự án đầu tư, các phương án phát triển do đơn vị đề xuất điều chỉnh, bổ sung vào điều chỉnh quy hoạch.

Nếu đơn vị nào không có văn bản cam kết với UBND tỉnh, thì UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý theo quy định và loại bỏ danh mục dự án đầu tư, các phương án phát triển đề xuất ra khỏi phụ lục danh mục.

Phường Trấn Biên được chọn làm trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai- Ảnh 2.

Sân bay Long Thành và sông Đồng Nai được xác định là động lực kép để Đồng Nai bứt phá

ẢNH: LÊ LÂM

Sau sáp nhập, Đồng Nai mới có diện tích hơn 12.700 km2, dân số gần 4,5 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 4 cả nước. Phường Trấn Biên khu vực trung tâm TP.Biên Hòa, Đồng Nai cũ được chọn làm trung tâm hành chính của tỉnh.

Hiện Đồng Nai đã ra dự thảo hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đang tổ chức lấy ý kiến sở ban ngành, đơn vị, địa phương, cơ quan liên quan và bộ ngành Trung ương.

Theo dự thảo hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai mới, nhiều vấn đề kinh tế, hạ tầng, môi trường, con người... được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Nhưng sân bay Long Thành và sông Đồng Nai vẫn được chọn và xác định là động lực để Đồng Nai bứt phá, phát triển trong tương lai.

Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
