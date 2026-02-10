Bệnh viện Tân An trao quà tết và gói khám sức khỏe hơn 2 tỉ đồng

Trong không khí ấm áp của những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, khuôn viên Bệnh viện đa khoa quốc tế Tân An (số 136C, đường tỉnh 827, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh; địa chỉ cũ là phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An) và UBND phường Long An rộn ràng tiếng cười nói của bà con nghèo và cán bộ địa phương đến tham dự chương trình thiện nguyện.

Chương trình "Xuân yêu thương, Tết tròn khỏe mạnh" do UBND phường Long An, Báo Thanh Niên, Bệnh viện đa khoa quốc tế Tân An thực hiện trên địa bàn phường Long An và tiếp theo sẽ là các địa phương khác tại tỉnh Tây Ninh ẢNH: B.B

Tại sự kiện, ban tổ chức đã trao tặng 210 phần quà tết (mỗi phần trị giá 200.000 đồng) kèm voucher khám sức khỏe cho các hộ nghèo, cận nghèo (mỗi vocher giá trị 2 triệu đồng). Đồng thời, 150 voucher khám sức khỏe chuyên sâu toàn diện (trị giá 10 triệu đồng/suất) cũng được trao cho cán bộ thuộc khối Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của phường Long An.

Cầm trên tay phần quà vừa nhận, bà Nguyễn Thị Ch., (68 tuổi, ở Long An) xúc động nói: "Nhà nghèo, tết đến chỉ lo cái ăn, không dám nghĩ đến chuyện đi khám bệnh. Nay được bệnh viện gần nhà cho quà lại còn cho phiếu khám sức khỏe miễn phí, tôi mừng lắm, thấy cái tết này yên tâm và ấm lòng hơn nhiều".

Bà Huỳnh Thị Diễm Lệ, Phó chủ tịch UBND phường Long An trao đổi với người dân đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Tân An khám kiểm tra sức khỏe theo voucher được tặng ẢNH: B.B

Cùng chung niềm vui, anh Trần Văn N., một người dân tại địa phương chia sẻ: "Đây là món quà rất thiết thực. Voucher khám bệnh này giúp chúng tôi có cơ hội kiểm tra sức khỏe tại một bệnh viện hiện đại ngay tại quê mình mà không phải lo chi phí. Lãnh đạo bệnh viện còn nói khám được nhiều lần đến khi nào trừ hết 2 triệu đồng mới tính tiền khiến tôi rất am tâm".

Đại diện chính quyền địa phương, bà Huỳnh Thị Diễm Lệ, Phó chủ tịch UBND phường Long An, bày tỏ: "Chúng tôi đánh giá cao tinh thần đồng hành của bệnh viện. Những suất quà và gói khám sức khỏe hôm nay không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp bà con có thêm điều kiện chăm sóc bản thân, đón một mùa xuân trọn vẹn và khỏe mạnh. Riêng cán bộ phường cũng được bệnh viện quan tâm hỗ trợ gói khám sức khỏe chuyên sâu".

Điểm sáng y tế khu vực cửa ngõ miền Tây

Bên cạnh các hoạt động an sinh, chương trình còn đánh dấu bước chuyển mình của đơn vị tiền thân là Bệnh viện Sản - Nhi TWG Long An sang mô hình đa khoa quốc tế. Nhằm nâng cao chất lượng điều trị, bệnh viện đã triển khai chiến lược "kết nối những người khổng lồ" là hợp tác chuyên môn với các bệnh viện đầu ngành tại TP.HCM như Chợ Rẫy, Từ Dũ, Đại học Y Dược TP.HCM...

Ông Phạm Viết Duy, Tổng giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Tân An (áo trắng) trao voucher và quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo tại trụ sở UBND phường Long An ẢNH: B.B

"Chúng tôi định vị mình không chỉ là nơi chữa bệnh, mà trong vòng 5 năm nữa, bệnh viện sẽ là một điểm tựa y tế của cộng đồng cho người dân địa phương. Chương trình hôm nay hiện thực hóa cam kết của bệnh viện trong việc đồng hành cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống và sức khỏe người dân, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng của tỉnh nhà", ông Phạm Viết Duy, Tổng giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Tân An, khẳng định.

Người nghèo ở phường Long An phấn khởi sau khi nhận được quà từ chương trình do Báo Thanh Niên, Bệnh viện đa khoa quốc tế Tân An, UBND phường Long An trao tặng ẢNH: B.B

Với hệ thống thiết bị hiện đại như MRI 1.5 Tesla, MSCT 128 lát cắt và việc chính thức thông tuyến bảo hiểm y tế từ tháng 8.2025, người dân Long An nói riêng và Tây Ninh nói chung giờ đây có thể tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao với chi phí hợp lý ngay tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Tân An.