Xuân Hòn Khoai: Đón tết nơi đảo xa, giữ chủ quyền Tổ quốc giữa trùng khơi

Mùa xuân bắt đầu từ nhiệm vụ

Mùa xuân ở Hòn Khoai (Cà Mau) không đến bằng lịch nghỉ tết mà bắt đầu từ những ca trực, những phiên gác và sự chuẩn bị lặng lẽ trong doanh trại. Khi sắc xuân chạm ngõ, khuôn viên Đồn biên phòng Hòn Khoai khoác lên mình diện mạo mới: tường được sơn lại, băng rôn mừng Đảng – mừng Xuân treo trang trọng, hoa tươi, cây cảnh được chăm sóc tỉ mỉ. Không khí rộn ràng giữa biển khơi hiện lên trong nhịp sống kỷ luật- nơi mỗi cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn vừa chuẩn bị tết bằng chính đôi tay của mình.

Hòn Khoai nhìn từ trên cao với rừng nguyên sinh bạt ngàn, cùng khu vực công trình và bến cảng đang hình thành ngoài khơi – dấu ấn của những dự án chiến lược đang “đánh thức” cực Nam Tổ quốc ẢNH: GB

Khi đất liền rộn ràng đón tết, các chiến sĩ ở Hòn Khoai vẫn chắc tay súng, đón xuân trong tư thế sẵn sàng bảo vệ chủ quyền ẢNH: G.B

Cây cảnh tại đơn vị được cán bộ, chiến sĩ chăm sóc tỉ mỉ, góp phần tạo không khí tết nơi đảo xa ẢNH: G.B

Giữa không gian ấy, chiến sĩ Dương Tiến Đạt (21 tuổi) lần đầu đón tết xa nhà trong màu áo lính biên phòng. Cùng đồng đội bày biện bàn thờ Tổ quốc, Đạt nói rằng những ngày đầu có bỡ ngỡ và nhớ nhà, nhưng sự quan tâm của đơn vị giúp anh nhanh chóng hòa nhịp. Với người lính trẻ, việc góp sức canh giữ biển trời là niềm tự hào lớn. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ trực chiến, Đạt còn tham gia văn nghệ đêm giao thừa với vai trò vũ công, mong mang lại tiếng cười cho đồng đội nơi đảo xa.

Tết không có cư dân ở Hòn Khoai

Thiếu tá Quách Thanh Tre, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Hòn Khoai, cho biết Hòn Khoai không có cư dân sinh sống thường xuyên, chỉ có các lực lượng vũ trang đứng chân. Chính vì vậy, tết ở đây trở thành cuộc hội tụ văn hóa của cán bộ, chiến sĩ đến từ ba miền. Những chiếc bánh chưng miền Bắc, bánh tét miền Nam được chuẩn bị đầy đủ, tạo nên cảm giác như đang ở chính quê nhà.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hòn Khoai cùng người dân gói bánh tét trong chương trình “Xuân biên cương, hải đảo – Tết thắm tình quân dân” Xuân Bính Ngọ 2026 ẢNH: G.B

Công tác tư tưởng được xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Đơn vị kịp thời nắm bắt tâm tư, tạo điều kiện cho trường hợp đặc biệt về thăm gia đình, đồng thời chăm lo những người ở lại làm nhiệm vụ để mỗi chiến sĩ đều cảm nhận được không khí tết ấm áp trong vòng tay đồng đội.

Trung tá Lê Thanh Sử, Chính trị viên Đồn biên phòng Hòn Khoai (thứ 4 từ trái sang), trao quà tết cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trong chương trình “Xuân biên cương, hải đảo – Tết thắm tình quân dân” năm 2026 ẢNH: G.B

Điểm tựa cho cái tết nơi đảo xa còn đến từ kết quả tăng gia sản xuất suốt cả năm. Đồn hiện duy trì đàn gia súc, gia cầm số lượng lớn, tự chủ 100% nguồn rau xanh và thịt heo, vượt xa mức quy định chung. Nguồn thực phẩm không chỉ đảm bảo đời sống bộ đội dịp tết mà còn sẵn sàng hỗ trợ lực lượng bạn và ngư dân khi cần.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai tăng gia sản xuất, bảo đảm nguồn thực phẩm cho đơn vị ẢNH: G.B

Mùa xuân Hòn Khoai còn được sưởi ấm bằng những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Những chuyến tàu đánh bắt xa bờ chưa kịp về đất liền thường ghé đảo đón tết sớm cùng bộ đội. Với ngư dân Nguyễn Văn Trung, đồn biên phòng không chỉ là nơi tránh trú bão mà còn là địa chỉ cung cấp nước ngọt, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ pháp lý.

Trung tá Lê Thanh Sử, Chính trị viên Đồn biên phòng Hòn Khoai, khẳng định xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu là nhiệm vụ xuyên suốt. Từ lễ tiết, tác phong đến tinh thần sẵn sàng chiến đấu đều được duy trì nghiêm, tạo nền tảng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Đón xuân trên đảo cũng là thời điểm Hòn Khoai bước vào nhịp phát triển mới. Trên các công trường tuyến giao thông ra đảo, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai và tuyến cao tốc Cà Mau – Đất Mũi, nhịp thi công vẫn sôi động ngày đêm. Những công trình này trở thành biểu tượng cho hành trình mở lối ra khơi, vươn ra biển lớn.

Thiếu tá Quách Thanh Tre, Phó Đồn trưởng, cho biết Hòn Khoai quan sát khu vực đảo trong những ngày trực tết, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu ẢNH: G.B

Giữa biển trời bao la, mùa xuân ở Hòn Khoai không ồn ào mà bền bỉ. Đó là mùa xuân của tình đồng chí, tình quân dân và của những ca trực lặng thầm. Khi đất liền sum họp, những người lính quân hàm xanh vẫn đứng gác, giữ vững chủ quyền thiêng liêng và canh giữ mùa xuân bình yên cho nhân dân.