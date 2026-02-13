Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phát hiện ô tô chạy đến 145 km/giờ trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Thanh Lộc
Thanh Lộc
13/02/2026 22:04 GMT+7

Quá trình tuần tra trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, lực lượng chức năng phát hiện ô tô chạy với vận tốc 145 km/giờ ở đoạn đường chỉ cho phép chạy 90 km/giờ.

Tối 13.2, trung tá Nguyễn Đức Hùng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông), cho biết đơn vị vừa ghi nhận một ô tô chạy với tốc độ 145 km/giờ tại cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên các tuyến cao tốc ghi nhận các phương tiện giao thông tăng đột biến do nhu cầu về quê, du xuân của người dân.

Phát hiện ô tô chạy 145 km/giờ trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ- Ảnh 1.

Ô tô chạy 145 km/giờ trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

ẢNH: CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Trên các tuyến cao tốc nối liền Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ những ngày qua xuất hiện nhiều trường hợp chạy quá tốc độ cho phép ở mức rất cao. Trong đó, trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đã ghi nhận một ô tô chạy với tốc độ 145 km/giờ ở đoạn đường có tốc độ tối đa chỉ 90 km/giờ.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đã triển khai lực lượng vừa công khai, vừa hóa trang thường xuyên để đo tốc độ cả ngày lẫn đêm với các phương tiện lưu thông trên toàn tuyến từ Nghi Sơn vào Cam Lộ. Việc xử lý được thực hiện nghiêm theo quy định nhằm răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Nhiều tuyến cao tốc Bắc - Nam giảm tốc độ tối đa với xe khách, xe tải

Nhiều tuyến cao tốc Bắc - Nam giảm tốc độ tối đa với xe khách, xe tải

Cục Đường bộ Việt Nam đã cho phép điều chỉnh tốc độ tối đa trên nhiều các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam. Xe khách giường nằm, xe tải trên 3,5 tấn chạy tối đa 80 km/giờ thay vì 90 km/giờ như hiện nay.

