Thời sự

Thực hư việc người dân tháo rào để bò đi vào cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Bá Cường
Bá Cường
20/11/2025 05:00 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang triển khai rào chắn bít lại các điểm hở trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, sau khi khu vực này mới đây xuất hiện một đàn bò đi lạc vào gây nguy hiểm cho các phương tiện.

Ngày 19.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (đoạn đi qua xã Hiếu Giang, Quảng Trị), lực lượng chức năng đã sử dụng các khóa dây để cố định lại hàng rào, tránh tình trạng bị tháo dỡ để gia súc đi lạc vào đường cao tốc.

Thực hư việc người dân tháo rào để bò đi vào cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ- Ảnh 1.

Một đoạn hở của hộ lan trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn đi qua xã Hiếu Giang

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 16.11, một đàn bò bất ngờ xuất hiện trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (đoạn xã Hiếu Giang), nhiều con bò đi vào làn đường trong thời điểm có nhiều xe đang lưu thông, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đến ngày 17.11, Ban quản lý đường Hồ Chí Minh đã gửi văn bản khẩn đến UBND và công an các xã Lệ Ninh, Trường Phú, Kim Ngân, Bến Quan, Cồn Tiên, Hiếu Giang đề nghị tuyên truyền người dân không tự ý tháo dỡ hàng rào an toàn giao thông trên tuyến cao tốc này.

Thực hư việc người dân tháo rào để bò đi vào cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ- Ảnh 2.

Anh Đặng Văn Cường chỉ đoạn đường mà đơn vị thi công chưa hoàn thành hàng rào an toàn giao thông

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trong văn bản nêu rõ cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đưa vào khai thác từ ngày 19.8.2025, được lắp đặt hàng rào dọc tuyến để ngăn gia súc. Tuy nhiên, tại một số địa phương, người dân tự ý tháo hàng rào, khiến trâu bò chăn thả tự do đi lên cao tốc qua những vị trí bị mở.

Tại vị trí được Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho rằng người dân tháo dỡ để đàn bò đi vào, sáng 19.11, đơn vị đã dùng khóa dây cố định lại hàng rào để tránh tình trạng bị tháo dỡ.

Để bảo vệ cao tốc, ngoài lớp hàng rào an toàn giao thông, sát mép cao tốc còn có hộ lan tôn lượn sóng. Tuy nhiên, ở ngay vị trí hàng rào an toàn giao thông từng bị tháo, một khoảng hộ lan lại chưa được thi công, tạo thành khoảng hở lớn.

Thực hư việc người dân tháo rào để bò đi vào cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ- Ảnh 3.

Công an xã Hiếu Giang đã kiểm tra, tuy nhiên chưa xác định được người tháo dỡ hàng rào khiến đàn bò đi vào đường cao tốc vào hôm 16.11

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Anh Đặng Văn Cường (38 tuổi, trú tại xã Hiếu Giang) cho biết đàn bò có thể lọt vào cao tốc do hàng rào an toàn giao thông bị hở hoặc là do hộ lan tôn lượn sóng chưa được thi công hoàn thiện.

Thực hư việc người dân tháo rào để bò đi vào cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ- Ảnh 4.

Một số vị trí hàng rào bảo vệ, tôn hộ lan chưa được thi công hoàn thiện

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo UBND xã Hiếu Giang, trước thông tin đàn bò xuất hiện trên cao tốc đoạn qua địa bàn xã, đại diện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh có văn bản yêu cầu chấn chỉnh tình trạng người dân tháo dỡ hàng rào bảo vệ cao tốc và đề nghị Công an xã Hiếu Giang đi kiểm tra. 

Quá trình kiểm tra cho thấy, có tình trạng hàng rào bảo vệ cao tốc bị tháo dỡ, nhưng chưa xác định được người dân trên địa bàn hay đơn vị thi công cao tốc tháo dỡ. Bên cạnh đó, một số vị trí hàng rào bảo vệ, tôn hộ lan chưa được thi công hoàn thiện.

“Để đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc, UBND xã Hiếu Giang đề nghị Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương thi công hoàn thiện hàng rào bảo vệ và hộ lan. Bên cạnh đó, địa phương sẽ tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc chăn thả gia súc và nghiêm cấm việc tháo dỡ các công trình bảo vệ cao tốc”, đại diện lãnh đạo UBND xã Hiếu Giang nói.

Khám phá thêm chủ đề

