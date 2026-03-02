Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biên giới, biển đảo

Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2026) và 37 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM; thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM, cùng dự ngày hội.

Chương trình "Ngày hội Biên phòng toàn dân" năm 2026 tại xã Cần Giờ có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực củng cố, tăng cường tình quân - dân gắn bó giữa những người lính biên phòng và nhân dân địa bàn biên giới, biển; góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn biên phòng TP.HCM.

Trong đó bao gồm hoạt động trao tặng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà và phương tiện sinh kế cho các hộ dân trên địa bàn các xã Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An; tặng 95 suất học bổng cho học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng" do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM nhận đỡ đầu; tặng hơn 300 phần quà cho thành viên "Tổ tự quản an ninh trật tự", "Tổ tàu, thuyền tự quản an toàn", "Bến đò tự quản an toàn"…

Theo đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM kiêm Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP.HCM, những năm qua, Ngày hội Biên phòng toàn dân đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần thay đổi nhận thức về xây dựng thế trận biên phòng toàn dân của người dân, động viên nhân dân vùng biên giới tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền, an ninh tuyến biển và cửa khẩu cảng của TP.HCM, góp phần vào sự phát triển của thành phố.