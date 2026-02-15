Tết của những 'cột mốc sống' trên biển, mãi vì chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng

Trên những nhà giàn DK1, những người lính hải quân được ví như những "cột mốc sống" trên biển. Trong điều kiện sóng gió khắc nghiệt, xa đất liền, họ không chỉ ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà còn nuôi dưỡng những vườn rau xanh tốt, khẳng định sức sống mãnh liệt và ý chí kiên cường của những người lính biển.

Trên những “pháo đài thép” sừng sững giữa biển trời phía nam, những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí xuân thêm rộn ràng và tươi vui hơn khi Đoàn công tác số 2, Vùng 2 Hải quân ra thăm, chúc tết.

Những món quà tết mang theo hơi ấm và tình cảm của cả nước từ đất liền đã được trao tận tay những người lính biển, mang đến cái tết đủ đầy, tươm tất và ấm áp hơn.

CLB Doanh nhân 2030 gửi tặng cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/9 cây đàn guitar ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thiếu tá Lê Hùng Ba, Chính trị viên nhà giàn DK1/21, cho biết từ trước tết, anh em chiến sĩ trên nhà giàn đã cùng nhau dọn dẹp, vệ sinh đơn vị, trang trí phòng đón xuân, bàn thờ Tổ quốc. Anh em chiến sĩ vừa làm vừa động viên nhau để vơi đi nỗi nhớ đất liền, nhớ nhà, yên tâm công tác hơn.

Các chiến sĩ nhà giàn DK1/9 luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo vững chắc chủ quyền biển đảo ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong không khí tết vui tươi, những người lính nhà giàn vẫn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; kịp thời quan sát phát hiện mục tiêu để báo cáo xử lý tình huống về sở chỉ huy các cấp theo quy định, không để bị động trong mọi tình huống.

Chiến sĩ trẻ nhà giàn DK1 đọc ấn phẩm Báo Thanh Niên tại khu vực tủ sách của đơn vị ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Trong những ngày tết, chúng tôi quây quần bên nhau đón giao thừa, nghe thủ trưởng các cấp chúc tết; tổ chức các trò chơi dân gian, hát karaoke... để tạo không khí vui vẻ đoàn kết cho bộ đội, để anh em cảm thấy mặc dù đón tết ở xa nhà, giữa biển khơi nhưng không khí tết, không khí mùa xuân vẫn rất ấm áp tình cảm đồng chí, đồng đội", thiếu tá Lê Hùng Ba chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn "khui" quà từ đất liền gửi trao ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trung sĩ Vũ Thành Trí, chiến sĩ nhà giàn DK1/21, cho biết "ngoài này không khí tết cũng rất rộn ràng. Em rất háo hức và mong chờ trải nghiệm thử cái cảm giác ăn tết ngoài nhà giàn lần đầu trong đời".

Thực vậy, với những người lính nhà giàn giữa 4 bề là biển cả bao la, tình cảm đồng chí, đồng đội chính là một sợi dây gắn kết giúp họ cùng nhau nỗ lực, cố gắng vượt qua được những khó khăn, thử thách và khắc nghiệt của thời tiết để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một chiến sĩ tập thể dục để rèn luyện sức khỏe ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trung sĩ Đỗ Tuấn Kiệt, nhà giàn DK1/9 chia sẻ: "Từ cái ăn, cái mặc, các anh đều chỉ bảo, coi chiến sĩ chúng tôi như người trong nhà. Các anh chỉ bảo, dạy cho mình cái mới, tình đồng đội, đồng chí... Đó là động lực giúp tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của Tổ quốc giao".

Đoàn công tác số 2 cùng ăn "bữa cơm đoàn viên" với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sắc xanh giữa biển

Bên cạnh những giờ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tăng gia sản xuất là một phần không thể thiếu trong đời sống thường nhật của lính nhà giàn.

Được các chiến sĩ nhà giàn DK1 dẫn đi thăm khu vực tăng gia của đơn vị, chúng tôi rất bất ngờ và thán phục bởi trong điều kiện như vậy, các chiến sĩ nhà giàn vẫn có chăm sóc lên những vườn rau xanh tốt; đàn vịt, gà, heo phát triển khỏe mạnh như vậy.

Khu vực tăng gia của nhà giàn DK1/9 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Trương Hữu Hiếu, nhà giàn DK1/20, cho biết, được sự quan tâm của cấp trên, hiện nay các nhà giàn đều đã được trang bị nhà lưới và quây tôn xung quanh nhằm tạo không gian hạn chế tác động của gió biển.

Vườn rau xanh mướt tại nhà giàn DK1/20 của nhà giàn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Do điều kiện tự nhiên trên biển vô cùng khắc nghiệt, cây trồng chậm phát triển, thậm chí khó sống nếu không được chăm sóc kỹ càng và thường xuyên. Sau mỗi vụ rau xanh, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn lại phải cải tạo lại đất, bổ sung phân bón để duy trì độ màu mỡ cho đất.

Khu vực trồng rau xanh được che chắn kỹ càng để chống chọi với hơi muối mặn của nước biển ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Trong điều kiện khan hiếm nước ngọt, bộ đội tận dụng cả nước tắm, nước rửa rau, rửa chén hằng ngày để tưới cây. Anh em trong đơn vị cùng nhau đoàn kết, mỗi người một tay, một chân. Người nhổ cỏ, người cải tạo đất, vun xới từng luống rau, bảo đảm đời sống sinh hoạt cho bộ đội", đại úy Hiếu chia sẻ.

Trên các nhà giàn đều có hệ thống điện mặt trời và thu hứng nước mưa để cán bộ, chiến sĩ sử dụng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tại nhà giàn DK1/21, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đậu Duy Quang, cho rằng việc trồng rau trên nhà giàn thật sự khó khăn vào những tháng cuối năm, khi thời tiết gió mạnh, mưa...

Hằng ngày, các chiến sĩ không những phải đảm bảo nguồn nước tưới cho rau mà còn phải bón thêm phân đạm, che chắn thật kỹ để tránh gió biển, để cây phát triển tốt hơn. Chính vì điều này, những người lính nhà giàn đã nghĩ ra cách ủ phân hữu cơ từ cá câu trên biển, bón cho cây trồng.

Khu vực tăng gia chăn nuôi gà, vịt, heo… giúp các bộ, chiến sĩ bổ sung thực phẩm tươi sống hằng ngày ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Mình câu được cá lên rồi chặt, băm nhỏ ra đổ vào xô, xong đổ thêm nước, một ít phân bò rồi ủ khoảng 20 ngày. Khi cá phân hủy hết, mình dùng nước đó hòa với nước sạch tưới cho cây hàng ngày. Sau khi tưới xong thì một tuần sau mình có thể sử dụng", thiếu tá Quang chia sẻ kinh nghiệm ủ phân từ cá biển.

Phần đầu và ruột cá được các chiến sĩ nhà giàn ủ thành phân hữu cơ tưới cho cây ẢNH: HOÀNG GIÁP

Màu xanh của quê hương, màu xanh của hy vọng

Đến thăm và chúc tết các nhà giàn DK1, được trải nghiệm cuộc sống và những câu chuyện kể của lính nhà giàn đã khiến nhiều người khâm phục.

"Dưới góc nhìn của tôi, cái vườn rau ấy là sự gắn kết giữa các chiến sĩ và đất liền. Màu xanh ấy là màu xanh của quê hương, màu xanh của hy vọng. Họ chăm sóc từng luống rau, từng con gà, từng con vịt. Điều đó đã giúp cho các chiến sĩ cảm thấy mình gần nhà hơn, đỡ buồn hơn", anh Dương Hoan Tuyên, Công ty cổ phần Ninh Khương, TP.HCM chia sẻ.

PV Cao Thị Phương Lan, Đài tiếng nói Việt Nam chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng, ở đây mọi người phải đặt nhiều tình cảm và coi nhà giàn như chính ngôi nhà của mình, mới có thể tự tay chăm sóc. làm nên những vườn rau xanh mướt như thế".

Nhà giàn DK1/17 sừng sững, hiên ngang giữa biển khơi ẢNH: HOÀNG GIÁP

Giữa trùng khơi, những vườn rau trên các nhà giàn DK1 không chỉ cung cấp thực phẩm, nguồn dinh dưỡng cho bữa ăn hằng ngày, mà còn là biểu tượng của ý chí, sáng tạo và tình người của những người lính hải quân.

Đó cũng là màu xanh của quê hương, của hy vọng, đang từng ngày, từng giờ tiếp thêm sức mạnh ý chí và tinh thần để những người lính nhà giàn DK1 vững vàng tay súng nơi đầu sóng, ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.