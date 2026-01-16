Mang xuân đến nhà giàn DK1 và thềm lục địa phía nam Tổ quốc

Mỗi độ tết đến, xuân về, tình cảm của đồng bào cả nước lại hướng về biển đảo quê hương - nơi những người lính hải quân đang ngày đêm đối mặt với sóng gió, canh giữ biển trời, giữ vững chủ quyền Tổ quốc.

Chuyến hành trình là hoạt động thường niên của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân mang theo hơi ấm của quân - dân đất liền vượt trùng khơi đến với những "cột mốc sống", nơi những người con ưu tú đang ngày đêm bám biển, giữ đảo, bảo vệ chủ quyền, thềm lục địa phía nam Tổ quốc.

Đoàn đại biểu, phóng viên đi thăm chúc tết các nhà giàn DK1 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thực hiện nhiệm vụ này, Vùng 2 Hải quân điều động 2 tàu vượt sóng ra khơi, mang theo nhu yếu phẩm, quà tết của 17 tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đến cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ. Những phần quà giản dị nhưng thấm đẫm tình hậu phương. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ vững tay súng nơi tuyến đầu Tổ quốc.



PV Báo Thanh Niên tặng nhiều ấn phẩm của Báo đến các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 và các tàu trực ẢNH: H.G

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó chính ủy Vùng 2 Hải quân nhấn mạnh: Các nơi mà đoàn đến thăm, mỗi tấc đất, sải biển đều thấm đẫm mồ hôi, công sức và cả máu xương của bao thế hệ cha anh. Các nhà giàn DK1 không chỉ là pháo đài kiên cố, cột mốc thiêng liêng trên biển, mà còn là biểu tượng của ý chí, lòng yêu nước và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi chuyến công tác như thế này là sợi dây vô hình nhưng vô cùng bền chặt, kết nối niềm tin, nghĩa tình giữa hậu phương với tiền tuyến, giữa đất liền với biển đảo xa xôi.

Một "hậu phương quân đội" gửi tặng quà cho chồng đang công tác tại nhà giàn DK1 ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Các thành viên trong đoàn sẽ là những sứ giả mang theo hương vị mùa xuân, mang theo tình cảm ấm áp, sự quan tâm sâu sắc và sự tri ân của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tới các chiến sĩ và đồng bào ta nơi đảo xa. Mỗi món quà tết, mỗi lời thăm hỏi, mỗi cái bắt tay sẽ tiếp thêm sức mạnh, củng cố thêm ý chí, sưởi ấm thêm trái tim những người lính đảo trong những ngày tết đến xuân về mà vẫn phải kiên cường trụ vững nơi tuyến đầu của Tổ quốc", đại tá Đỗ Hồng Duyên gửi gắm.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên tặng quà và hoa chúc mừng 2 đoàn công tác ẢNH: HOÀNG GIÁP

Qua đoàn công tác, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng mong muốn gửi tới các chiến sĩ các nhà giàn DK1, tàu trực và đặc khu Côn Đảo lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng. Chúc các chiến sĩ luôn mạnh khỏe, đoàn kết, vững vàng tay súng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững biển đảo của Tổ quốc, để nhân dân cả nước đón xuân trong thanh bình, hạnh phúc.

Là 1 trong số các phóng viên, nhà báo từ các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước tham gia đoàn công tác thăm các nhà giàn DK1 và tàu trực, PV Nguyễn Thị Liên (Báo và Phát thanh truyền hình Đồng Nai) cho biết đang rất phấn khởi vì đây là lần đầu tiên chị được đến thăm các nhà giàn DK1 và tàu trực trên biển.

Một chiến sĩ mới chia tay người thân để lên đường nhận nhiệm vụ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Nhiều người dân tại phường Phước Thắng, TP.HCM đến chúc mừng và chia tay các chiến sĩ mới lên đường nhận nhiệm vụ ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Trong giai đoạn đất nước đang vươn mình phát triển, hội nhập quốc tế, việc tuyên truyền về biển đảo, chủ quyền biên giới quốc gia ngày càng quan trọng hơn. Chuyến đi này đối với tôi không chỉ là trách nhiệm mà còn là một vinh dự lớn lao. Đây là cơ hội đặc biệt để tôi có thể được tiếp cận, thấu hiểu những sự hy sinh, khó khăn và nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn và tàu trực – từ đó có những bài viết chân thực và sâu sắc hơn đến với độc giả", chị Liên bày tỏ.

Đoàn công tác số 2 chào chia tay người dân để đến thăm các nhà giàn DK1 và các tàu trực ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước đó, chiều ngày 15.1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng đã tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu, phóng viên đi thăm, chúc tết các nhà giàn DK1, tàu trực và các cơ quan dân chính Đảng đặc khu Côn Đảo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Đoàn đại biểu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đoàn cũng đã tổ chức dâng hương tại khuôn viên văn hóa Vùng 2; thực hiện nghi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo tại cụm Phúc Nguyên (DK1/15), cụm Phúc Tần (DK1/2) và Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo). Đây là nghĩa cử cao đẹp, nhắc nhở thế hệ hôm nay về cái giá của hòa bình và chủ quyền thiêng liêng.

Đoàn thắp nhang tại khuôn viên văn hóa Vùng 2 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận tại buổi lễ:

Quà tết là những chậu quất được đưa lên tàu chuẩn bị chuyến hành trình ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phần quà của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 gửi cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các phần quà tết được đưa lên tàu ẢNH: HOÀNG GIÁP



