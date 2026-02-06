Mang xuân đến các DK1: Hậu phương của lính nhà giàn

Trước chuyến hải trình mang xuân từ đất liền đến nhà giàn DK1 khởi hành ngày 16.1 vừa qua, có những người vợ, người cha là những hậu phương của lính nhà giàn đã ra tiễn chồng, con lên đường làm nhiệm vụ hoặc gửi gắm những món quà chứa đầy tình cảm, yêu thương đến các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các nhà giàn DK1, những "pháo đài thép" giữa thềm lục địa phía nam của Tổ quốc.

Mỗi cánh thư, mỗi món quà từ đất liền gửi ra không chỉ là hơi ấm, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim giúp người chiến sĩ vững tay súng giữ gìn biển trời Tổ quốc.

Niềm tự hào của gia đình

Liên tục ôm và vỗ về con trai Phạm Hồng Đức Anh (20 tuổi) chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1/10 trước giờ tàu rời bến, ông Phạm Hồng Điểm (phường Phú Mỹ, TP.HCM) không giấu được cảm xúc, dành những lời khích lệ, động viên và dặn dò con cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Đây thật sự là một cái tết đặc biệt và đáng nhớ của Đức Anh khi lần đầu tiên phải đón tết xa nhà.

Ông Phạm Hồng Điểm động viên con trai lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Tôi rất cảm động. Cháu đi ra nhà giàn là một sự hãnh diện rất lớn cho gia đình. Mong sao cháu hoàn thành nhiệm vụ, nếu có yêu thích thì cháu có thể đi chuyên nghiệp luôn để gắn bó lâu dài với màu áo lính", ông Điểm xúc động chia sẻ.

Cũng theo ông Điểm, sang năm 2027, sau khi Đức Anh hoàn thành nghĩa vụ trở về, người em kế sẽ tiếp tục lên đường, thực hiện nghĩa vụ của một công dân, để các con đều được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội cũng như được cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng có con trai là chiến sĩ Nguyễn Đức Trung, đang công tác tại một nhà giàn DK1, khi biết thông tin có đoàn công tác đi thăm và chúc tết tại các nhà giàn, ông Nguyễn Đức Sơn (phường Rạch Dừa, TP.HCM) đã đến bến tàu gửi cho con trai những phần quà nhỏ cùng những lời động viên, yêu thương từ gia đình.

Nhà giàn DK1/9 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Sơn chia sẻ: "Gia đình rất vui và vinh dự khi cháu đã góp sức, phục vụ đất nước. Con hãy yên tâm công tác và làm tốt nhất những gì có thể để phục vụ cho Tổ quốc. Chúc con và các đồng đội giữ vững niềm tin và sức khỏe để bảo vệ chủ quyền đất nước, phát huy tinh thần dân tộc".

Những "nóc nhà" của lính nhà giàn

Nếu cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn là tiền tuyến, thì ở nhà, những người vợ chính là những "nóc nhà" luôn nỗ lực giữ cho mái ấm của gia đình luôn êm ấm và vững chãi.

Chị Trần Thị Liên (vợ đại úy Trần Văn Lực, Chính trị viên nhà giàn DK1/10), cho biết 2 vợ chồng cưới nhau được 5 năm, thì có đến 4 năm anh phải đi công tác ngoài biển khơi, chỉ có 2 mẹ con ở nhà ăn tết. Những cái tết vắng chồng, những đêm con trẻ quấy khóc, chị đều nỗ lực lo toan chu toàn.

Chị Trần Thị Liên gửi quà đến chồng mình đang công tác tại nhà giàn DK1/10 ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Bản thân tôi đôi khi cũng tủi thân, nhưng bên cạnh đó, là sự tự hào vì chồng là người lính biển đang bảo vệ Tổ quốc. Mỗi lần tết đến xuân về, gia đình sum họp thì mình cũng xúc động", chị Liên bộc bạch chân thành.

Cũng theo chị Liên, lâu lâu, con gái nhỏ lại hỏi "mẹ ơi bố sắp về chưa?". Mỗi lần như vậy, chị lại mang ảnh chồng ra cho con xem và kể những câu chuyện về chồng cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ giữa trùng khơi, từ đó giúp con hiểu và thêm tin yêu, tự hào hơn khi có bố là người lính hải quân.

2 mẹ con chị Liên thích thú khi thấy ba trên điện thoại ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Lần này tôi có gửi thêm quần áo và đồ ăn vặt, những đồ vật dụng cần thiết cho anh cùng tình cảm yêu thương của 2 mẹ con từ đất liền gửi ra. Nhân dịp năm mới, chúc anh và các đồng đội luôn mạnh khỏe, đoàn kết, vững tay súng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để biển trời Tổ quốc luôn được bình yên", chị Liên gửi gắm.

Cũng có chồng làm tại nhà giàn DK1/11, chị Trần Thị Hồng, chia sẻ đây là năm thứ 2 chồng đón tết xa nhà. Chị luôn nỗ lực lo toan chu toàn việc nhà, cố gắng hết sức để chồng yên tâm công tác.

"3 mẹ con rất tự hào về bố, ở nhà đã có hậu phương 3 mẹ con vững chắc lo cho bố rồi, mong bố yên tâm công tác, cống hiến hết sức mình. Ba mẹ con gửi lời chúc mừng năm mới đến bố cũng như các anh em trong nhà giàn dồi dào sức khỏe và luôn luôn vững vàng bảo vệ Tổ quốc", chị Hồng gửi gắm.

Chị Quỳnh Chi cùng 2 con trai gửi quà cho chồng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Là năm thứ 3 không có chồng ở nhà cùng vui đón tết, chị Nguyễn Thị Quỳnh Chi (vợ thiếu tá Hồ Sỹ Lương, Chỉ huy trưởng DK1/20), cho biết đã quen với điều này vì chồng là bộ đội hải quân.

Mỗi lần chồng đi công tác, 3 mẹ con đều xác định là sẽ đi cả năm, việc chăm sóc gia đình, lo cho con cái trong gia đình một mình cũng dần trở thành thói quen. May mắn 2 con nhỏ cũng rất "hợp tác" với mẹ khi biết tự giúp nhau trong học tập, làm những việc nhỏ trong việc nhà và an ủi, động viên mẹ, mỗi khi thấy mẹ... nhớ bố.

Gia đình chị Quỳnh Chi và thiếu tá Hồ Sỹ Lương chụp ảnh kỷ niệm vào năm 2021 ẢNH: NVCC

"Hai anh em cũng thường xuyên động viên mẹ là 'mẹ ơi cả nhà mình cùng cố gắng, bố ngoài kia cũng vất vả và mẹ con mình ở nhà cũng vất vả, nhưng một năm nữa mẹ con mình và bố sẽ lại được gặp nhau', những lời nói ấy chính là sức mạnh giúp tôi thêm mạnh mẽ để mãi là hậu phương vững chắc của chồng", chị Quỳnh Chi chia sẻ.

Nhận được quà từ vợ và con, thiếu tá Hồ Sỹ Lương, Chỉ huy trưởng DK1/20, cho biết rất xúc động và bất ngờ vì trong thùng quà, ngoài quà ra còn có 2 bức thư của 2 con trai gửi viết riêng cho bố - hứa ở nhà chăm ngoan, học giỏi, nghe lời mẹ.

Cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 chào tạm biệt đoàn công tác ra thăm, chúc tết ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Tôi đi Trường sa năm nay là năm thứ 3 rồi, ở nhiều nhà giàn khác nhau, thấy một điều rất quan trọng đó là hậu phương phải vững chắc. Vợ lo toan được mọi việc thì chồng an tâm tư tưởng công tác hơn. Đó là điều rất quan trọng. Vì là bộ đội xa nhà nên vợ ở nhà vừa phải làm mẹ vừa làm bố. Bản thân tôi rất tự hào có một người vợ đảm xuyến được hết công việc, lo cho con ăn học, nội ngoại 2 bên gia đình như vậy", thiếu tá Hồ Sỹ Lương tự hào.