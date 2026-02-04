UBND đặc khu Hoàng Sa khánh thành công trình biển tên gắn với bia chủ quyền

Chiều 4.2, UBND đặc khu Hoàng Sa tổ chức lễ khánh thành công trình biển tên UBND đặc khu Hoàng Sa gắn với mô hình bia chủ quyền tại Nhà trưng bày Hoàng Sa (phường Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Biển tên UBND đặc khu Hoàng Sa được xây dựng gắn với mô hình bia chủ quyền và cột cờ, đặt trong khuôn viên UBND đặc khu Hoàng Sa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, tìm hiểu.

Phía sau công trình còn có tường đá nguyên khối, trang trí và khắc 2 dòng chữ: "Quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam" và "Hoang Sa (Paracel Islands) is Viet Nam's territory".

Cụm công trình ý nghĩa tại Nhà trưng bày Hoàng Sa - Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Bia chủ quyền được chế tác từ đá granite nguyên khối, phần đỉnh gắn ngôi sao vàng 5 cánh. Thân bia khắc nội dung khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Cột cờ được làm bằng inox 304 chống gỉ, chân đế bằng đá hoa cương, treo quốc kỳ.

Cụm công trình được xây dựng tại số 284 đường Hoàng Sa không chỉ khẳng định vị trí, vai trò và cơ sở pháp lý của UBND đặc khu Hoàng Sa mà còn góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân và du khách trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Biển tên UBND đặc khu Hoàng Sa được gắn trên mô hình bia chủ quyền ẢNH: HOÀNG SƠN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, nhấn mạnh việc khánh thành công trình biển tên UBND đặc khu Hoàng Sa không chỉ là việc hoàn thiện một hạng mục hành chính mà còn là biểu tượng được khắc ghi bằng vật chất bền vững, thể hiện sự hiện diện đầy đủ, liên tục và hợp pháp của chính quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, trong tiến trình phát triển, thành phố luôn xác định việc quản lý nhà nước đối với quần đảo Hoàng Sa là trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng được Trung ương giao phó.

"Thành phố đã kiên trì, nhất quán triển khai các hoạt động quản lý hành chính; lưu giữ, phát huy giá trị các tư liệu lịch sử – pháp lý; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong nước và quốc tế, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ pháp lý, bằng chứng lịch sử với sức mạnh của văn hóa, giáo dục và ngoại giao nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo", ông Trần Nam Hưng nói.

Ông Trần Nam Hưng cũng đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của UBND đặc khu Hoàng Sa, các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan trong việc triển khai, hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và ý nghĩa chính trị – xã hội.

Công trình biển tên UBND đặc khu Hoàng Sa gắn với các công trình khác góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu biển đảo quê hương ẢNH: HOÀNG SƠN

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đề nghị UBND đặc khu Hoàng Sa tiếp tục phát huy hiệu quả công trình, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; tăng cường phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, giáo dục, truyền thông trong và ngoài thành phố nhằm lan tỏa sâu rộng hơn các giá trị lịch sử, pháp lý và văn hóa về chủ quyền biển, đảo.

Nhân lễ khánh thành, UBND đặc khu Hoàng Sa tổ chức trưng bày, giới thiệu khoảng 50 tư liệu, hình ảnh về quá trình xây dựng các cột mốc chủ quyền và cơ sở vật chất trên quần đảo Hoàng Sa, góp phần thể hiện lập trường nhất quán của Nhà nước Việt Nam trong việc khẳng định chủ quyền đối với quần đảo này.