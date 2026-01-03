Hành trình sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng và người dân vùng biển đảo

Chương trình là hoạt động điểm nhấn đầu năm mới, nhằm tổng kết hoạt động năm 2025, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên và tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng, hướng về người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi và biển đảo Tổ quốc Việt Nam.

Ông Lê Quốc Phong (giữa), Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM trao bằng khen của Ban Bí thư T.Ư Đoàn cho các cá nhân vì đã có nhiều đóng góp tích cực vào Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ 'Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu' ẢNH: LÊ THANH

Đến dự chương trình có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam…

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ 'Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu' tiếp nhận các nguồn tài trợ từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm tại chương trình ẢNH: LÊ THANH

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Mỹ Hoa, cho biết trong năm 2025, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã vận động các nguồn lực cả trong lẫn ngoài nước đồng hành cùng những chương trình, dự án cũng như trao học bổng và tổ chức hoạt động thường niên với tổng trị giá là hơn 56 tỉ đồng. Trong đó, gần 44,4 tỉ đồng cho các dự án đào tạo theo chiều sâu.

Anh Nguyễn Minh Triết trao bằng khen của Ban Bí thư T.Ư Đoàn cho các tập thể vì đã có nhiều đóng góp tích cực vào Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" ẢNH: LÊ THANH

"Chính sự đồng hành kịp thời, khẩn cấp và hiệu quả của các nhà hảo tâm, nhà tài trợ đã giúp đỡ, hỗ trợ các em học sinh và đồng bào các tỉnh, địa phương bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 15 gây ra vượt qua những khó khăn. Chúng tôi đã trao hơn 6.200 suất học bổng thường niên, học bổng "Vòng tay nhân ái"; quà tết cho học sinh, sinh viên, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" không chỉ trao cho các em những suất học bổng, mà còn giúp các em có niềm tin trong cuộc sống để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Các em chính là những hạt giống đỏ của bản làng, biển đảo quê hương, khẳng định chủ quyền, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam", bà Trương Mỹ Hoa, nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình ngày 3.1 ẢNH: LÊ THANH

Chia sẻ tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ: "Tôi hết sức cảm động trước những thành quả ý nghĩa, nhân văn từ các hoạt động của Quỹ học bổng Vừ A Dính trong năm 2025 và cả chặng đường phát triển bền bỉ với tầm nhìn, sự quyết tâm mạnh mẽ. Bên cạnh việc tiếp tục cấp học bổng thường niên cho các em học sinh, sinh viên, quỹ còn có nhiều mô hình, dự án, sáng kiến mới nhằm góp phần xây dựng, tạo nguồn lực lâu dài, bền vững cho vùng dân tộc và biển đảo. Những thành quả này đã minh chứng cho một chặng đường hoạt động bền bỉ, tâm huyết của Quỹ học bổng Vừ A Dính. Và hơn thế nữa là sự kết nối bền chặt, hiệu quả với các nguồn lực xã hội, những tấm lòng vàng vì cộng đồng, nhà tài trợ, nhà hảo tâm".

Anh Nguyễn Minh Triết thay mặt Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ 'Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu' trao quà xuân cho Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân, Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng phía nam ẢNH: LÊ THANH

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết mong muốn: "Các em học sinh, sinh viên đã và đang thụ hưởng học bổng của các dự án sẽ tiếp tục trau dồi, rèn luyện, đóng góp nhiều hơn nữa cho làng bản, quê hương và đất nước. Mỗi chúng ta cần nuôi dưỡng trong mình khát vọng, ước mơ đẹp đẽ của tuổi trẻ, hòa chung với khát vọng của cả dân tộc, góp sức xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Anh Nguyễn Minh Triết (thứ 10, từ trái sang) trao bằng khen của Ban Bí thư T.Ư Đoàn cho các tập thể vì đã có nhiều đóng góp tích cực vào Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ 'Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu' ẢNH: LÊ THANH

Dịp này, T.Ư Đoàn đã tặng bằng khen cho 18 tập thể và 7 cá nhân đã có nhiều đóng góp, đồng hành với các chương trình ý nghĩa của Quỹ học bổng Vừ A Dính cũng như Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" trong thời gian qua.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tiếp nhận nguồn tài trợ từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm tại chương trình ẢNH: LÊ THANH

Tại chương trình, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã ủng hộ gần 67 tỉ đồng để hỗ trợ học bổng và các chương trình, dự án cho học sinh, sinh viên cũng như quà tặng các chiến sĩ hải đảo đón nhận một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình.